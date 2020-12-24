С увеличением количества приверженцев активного горнолыжного отдыха выросло и количество ДТП. Любители покататься на лыжах зачастую могут не иметь нужного опыта управления автомобилем в горах. А даже если и имеют достаточный стаж вождения, то могут просто не проверить исправность своего авто перед поездкой. «Узбекинвест» подготовил 10 советов о том, как безопасно ездить в горы на автомобиле.

Изучить прогноз погоды

Первым делом перед поездкой в горы нужно посмотреть прогноз погоды и проверить, не было ли предупреждений от МЧС. Зная о предстоящих метеоусловиях можно отменить поездку или перенести ее на другой день.

Дистанция

При подъеме или спуске по горным автодорогам рекомендуется соблюдать дистанцию в 500 м между транспортными средствами. Это позволит не столкнуться с другим автомобилем, если его вдруг начнет заносить.

Зимние шины

Зимой машина обязательно должна быть укомплектована хорошими шинами по сезону. Это действительно важно, ведь в горах есть как спуски, так и подъемы, серпантины, которые могут покрыться снегом или льдом. Любители всесезонных шин могут приобрести пластиковые цепи.

Аптечка

Перед поездкой стоит обязательно проверить наличие аптечки и всех необходимых лекарств и средств первой помощи.

Без перегрузов

Не стоит ехать в горы на малолитражном автомобиле, перегруженном пассажирами или ненужными вещами. Если все желающие подышать свежим воздухом не помещаются в один автомобиль, лучше поехать на нескольких машинах или автобусе.

Ценить чужое время

При аварийной остановке автомобиля из-за неисправностей на узких участках дорог может образоваться пробка. Поэтому нужно быть предусмотрительным и не отправляться зимой в горы на неподготовленной машине.

«Вверх!»

Одно из главных правил — уступить дорогу водителю, который поднимается. Он может не справиться с управлением и тогда его машина покатится задом вниз. Это крайне опасно, поэтому стоит уступить дорогу.

Наличие крутого внедорожника последней модели не дает никаких преимуществ на горной дороге. Уважение к другим участникам дорожного движения никто не отменял.

Техническое состояние

Перед поездкой горы обязательно нужно проверить техническое состояние автомобиля: давление в шинах, уровень масла, исправность фар, состояние ходовой части и так далее.

Взаимопомощь

Всегда нужно приходить на помощь другим автомобилистам. Вовремя оказанная поддержка может спасти кому-то жизнь. Взаимопомощь, уважение на дороге, предупреждение об опасности, сосредоточенность и внимательность — самое главное при езде по горным автодорогам.

Ну и по традиции еще один бонусный совет от компании «Узбекинвест» — перед поездкой в горы стоит оформить полис добровольного страхования автомобилей «КАСКО 2.0».

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