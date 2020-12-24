Обычные наушники никогда не смогут подарить премиальное качество звука. Их длинные провода изнашиваются и не всегда удобны в использовании.

Беспроводные наушники LG Tone Free от LG Electronics (LG) способны открыть новый уровень восприятия музыки благодаря инновационной технологии Headphone Spatial Processing (HSP) от британского партнера Meridian. В продаже представлены две модели черного и белого цветов — HBS-FN4 и HBS-FN6.

Приятным бонусом станет также специальный футляр для подзарядки UV Nano. Благодаря специальному ультрафиолетовому излучению он за 10 минут очистит до 99,9% бактерий на беспроводных наушниках. Очистка пройдет просто и быстро, а кейс для подзарядки обеспечит до 18 часов автономной работы наушников.

Беспроводные наушники LG Tone Free обладают замечательной шумоизоляцией. Надежная фиксация в ухе обеспечивает уплотнение и блокирует внешний шум даже в оживленном кафе, переполненном транспорте и шумном рабочем пространстве.

А простое нажатие на наушники позволит в нужный момент отключить музыку, чтобы полностью сосредоточиться на внешних звуках. Данный режим полезен, когда нужно быстро поговорить, прослушать объявление в общественном транспорте или перейти улицу. Так удобней и безопасней наслаждаться музыкой на ходу.

С 1977 года компания Meridian разрабатывает инновационные, элегантные и высокопроизводительные аудиорешения. Будучи пионером в области звука и авторитетом в области цифровой обработки сигналов (DSP), специалисты по-новому предлагают взглянуть на восприятие звука и любимые треки.

С момента своего создания более 40 лет назад строгая философия Meridian, основанная на исследованиях, сохранила свою позицию и по отношению к инновациям в звуке.





«Где бы вы ни находились — дома, в машине, по дороге на работу или тренажерном зале — новые наушники LG Tone обеспечат высокое качество звука, являясь уникальным и инновационным шагом вперед в аудиоиндустрии», — сообщил Джон Бьюкенен, генеральный директор Meridian Audio.

Технология HSP от Meridian позволяет решить основные функциональные проблемы в наушниках. Например, перекрестные помехи между левым и правым каналами. Звуковое решение создает реалистичность во время воспроизведения аудиотреков и одновременно обеспечивает чистоту вокала. Так, благодаря шестимиллиметровым динамикам в беспроводных наушниках LG Tone Free можно получить еще больше удовольствия от погружения в мир любимых музыкальных плейлистов.

Если не хватает времени, то всего пять минут зарядки подарят целый час прослушивания музыки.

Также наушники LG Tone Free имеют мягкие амбушюры (подушечки) из нетоксичного и гипоаллергенного силикона медицинского класса.

Эргономичная посадка также означает, что наушники останутся незаметными. LG Tone Free прекрасно подойдут для тех, кто хочет сосредоточиться на любимой музыке и при этом выглядеть привлекательно.

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