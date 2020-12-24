Два человека в Узбекистане умерли с диагнозом в результате переохлаждения, сообщила газета МВД «На посту».

По данным газеты, 6 декабря пропавший без вести житель аула «Саршингул» Ходжейлийского района Каракалпакстана Н. Р. (1991 года рождения) был объявлен в розыск. Его тело без видимых повреждений было найдено в ауле «Кулаб».

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, он скончался от «общего переохлаждения организма».

Аналогичный случай произошел в Пахтачинском районе Самаркандской области, пишет «На посту». По данным от 17 декабря, на территории поля ООО «Агросаноат» в махалле «Фаровон Юлдошобод» без видимых повреждений найдено тело неизвестного мужчины в возрасте 30−35 лет азиатской этнической принадлежности.

Результаты судмедэкспертизы показали, что он также умер от «общего переохлаждения организма».

Позже удалось установить личность погибшего — это житель Нарпайского район Н. В. (1990).

По данным фактам ведется следствие.