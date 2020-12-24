В Наманганской области 16-летняя девушка выпрыгнула из движущегося автомобиля во время похищения и скончалась в больнице от полученных тяжёлых травм. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.
По данным управления, случай произошёл 20 декабря в Нарынском районе. Двое молодых людей в возрасте 18 и 23 лет похитили девушку из арендуемого дома, где она на протяжении полутора месяцев проживала с двумя сверстницами и готовилась к поступлению в вузы. В УВД уточнили, что ни инспектор профилактики, ни председатель махалли не знали об этом. Сама погибшая была родом из Учкурганского района.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 (оставление в опасности) и пункту «б» части 3 статьи 137 (похищение человека) Уголовного кодекса.
bulion solst
а где статьи (нанесение вреда повлекшее смерть) (Незаконное лишение свободы группой лиц по сговору) при чем с целью личной выгоды! а значит сговор был, возможно они торговцы органами но дело сорвалось и решили прикинуться что на свадьбу надо было?
Farkh. Vakh.
(санкция части второй статьи 137 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года № 254-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2001 г., № 9-10, ст. 165)
То же действие:
а) совершенное особо опасным рецидивистом;
б) повлекшее тяжкие последствия, —
См. предыдущую редакцию.
наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет.
(санкция части третьей статьи 137 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года № 254-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2001 г., № 9-10, ст. 165)
Eugenie Muminova
Наши местные мужчины полностью уверились в своей безнаказанности. Домогаются, оскорбляют, насилуют, похищают, убивают. При этом у нас вся страна такая богомольная, кого ни возьми — всяк в бога верит, атеистов ненавидят и пытаются их травить в соцсетях. Это вот тоже небось богобоязненные мальчики сотворили? И отделаются фикцией какой-нибудь вместо реальных сроков, как у нас принято? Ради развлечения убили человека, нелюди. Чтоб им сгнить заживо.
Джон Йссариан
Какого чёрта я сейчас прочитал? Тут нет опечатки? Может всё же не Наманган, а Намибия?
Вазген Ксеракопян
Участковый и махалля вобще не в теме кто проживает на их территории? А тогда зачем оно нужно?