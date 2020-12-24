В Наманганской области 16-летняя девушка выпрыгнула из движущегося автомобиля во время похищения и скончалась в больнице от полученных тяжёлых травм. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.

По данным управления, случай произошёл 20 декабря в Нарынском районе. Двое молодых людей в возрасте 18 и 23 лет похитили девушку из арендуемого дома, где она на протяжении полутора месяцев проживала с двумя сверстницами и готовилась к поступлению в вузы. В УВД уточнили, что ни инспектор профилактики, ни председатель махалли не знали об этом. Сама погибшая была родом из Учкурганского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 (оставление в опасности) и пункту «б» части 3 статьи 137 (похищение человека) Уголовного кодекса.