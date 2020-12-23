Популярная платформа Code.org, обучающая детей основам программирования, переведена на узбекский язык, сообщает IT Park. Об этом было объявлено на онлайн-мероприятии, посвященном годовщине проекта One Million Uzbek Coders, 17 декабря.
Инициатива реализована совместно IT Park, Code.org и Dubai Future Foundation (ОАЭ). Благодаря ей дети Узбекистана получат дополнительную возможность осваивать профессии будущего, сказал заместитель директора Dubai Future Foundation Абдулазиз аль-Джазири.
Вице-президент по международному сотрудничеству Code.org Леонардо Ортиз призвал родителей и учителей принять активное участие в распространении знаний среди школьников с помощью глобальной платформы.
Он также сообщил, что Code.org будет активно участвовать в жизни проекта One Million Uzbek Coders, чтобы посредством информационных технологий развивать в детях креативность, логическое и алгоритмическое мышление, умение решать проблемы и работать в команде, а также другие необходимые в XXI веке навыки.
Code.org — это некоммерческая организация, деятельность которой направлена на расширение доступа к информатике в школах. Проект является ведущим поставщиком учебных программ по информатике в США. Он также является организатором ежегодной международной кампании Hour of Code, в которой приняли участие уже более 1 миллиарда учащихся со всего мира, в том числе школьники Узбекистана.
На платформе Code.org зарегистрировано более 1,7 миллиона учителей и свыше 53 миллионов учащихся. Более 70 тысяч выпускников курсов получили работу в прошлом году.
Nir Avenir
Сколько кодеров надо обучить еще что бы стало миллион как год назад обещали?
Sherzod Ruziev
Вот каким образом мы должны двигаться и развиваться. Респект организаторам. Большое спасибо. Сегодня же подключу детей.