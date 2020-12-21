Узбекистан начал реализацию инициативы по планированию мер и действий в области климатической адаптации. Она нацелена на повышение климатоустойчивости секторов экономики, наиболее уязвимых к воздействиям изменения климата, и совершенствование существующих механизмов по обеспечению устойчивого развития.

Новый проект будет выполняться при поддержке Программы развития ООН посредством грантового финансирования, предоставленного Зелёным климатическим фондом (ЗКФ). Начало проекту дал вводный онлайн-семинар 3 декабря, сообщили в пресс-службе ПРООН в Узбекистане.

Разрабатываемый Национальный адаптационный план будет носить отраслевой характер; Выделенные финансовые ресурсы составят 1,6 млн долларов США. Основной целью инициативы является содействие стране в создании эффективного процесса планирования с учётом климатических адаптационных приоритетов в течение предстоящих двух с половиной лет.

Деятельность проекта должна привести к повышению эффективности процесса принятия обоснованных решений, касающихся адаптации к изменению климата таких ключевых отраслей, как сельское и водное хозяйство, здравоохранение, сектор строительства и управление чрезвычайными ситуациями, вызванными экстремальными климатическими явлениями, а также в планирование развития районов Приаралья, наиболее уязвимых к изменению климата.

«Изменение климата в Узбекистане оказывает влияние на все сферы человеческой жизни и требует немедленных мер по предотвращению негативных последствий климатических изменений и адаптации к новым условиям жизни», — отметил. первый заместитель генерального директора Центра гидрометеорологической службы Бахриддин Нишанов.