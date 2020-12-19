Ойбек Арифбекович Усманов назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистана в Исламской Республике Пакистан, сообщила пресс-служба Сената.

Постановление о его назначении было принято сенаторами в субботу на десятом пленарном заседании верхней палаты парламента.

Ойбек Усманов (1962 г. р.) начал трудовую деятельность в 1997 году в качестве первого секретаря Консульского отдела Министерства иностранных дел. В разные годы занимал должности посла Узбекистана в Израиле (2001−2006), Пакистане (2006−2011), заместителя министра иностранных дел (2011−2002). С 2013 по 2020 год был послом в Египте. С мая 2020 года являлся послом Узбекистана в Королевстве Марокко.