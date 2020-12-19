Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов с 1 января 2021 года приступит к исполнению обязанностей заместителя председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств, сообщает ИА «Дунё».

Илхомжон Неъматов родился в Наманганской области, окончил Ферганский политехнический институт и Дипломатическую академию в Москве.

В системе МИД с 1992 года. Начинал с должности начальника отдела Консульского управления. В разные годы возглавлял посольства Узбекистана в Индии, России, США, был послом по особым поручениям МИД, заместителем и первым заместителем министра иностранных дел.

Кандидат экономических наук, имеет высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан.

Ожидается, что в Исполкоме СНГ Илхомжон Неъматов будет координировать вопросы экономического сотрудничества.