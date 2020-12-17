Новые грузовые и грузо-пассажирские локомотивы, поставленные в Узбекистан из Китая, презентованы 17 декабря, сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Всего локомотивный парк пополнился 30 электровозами китайской государственной холдинговой компании China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC Group).

По словам главы «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдина Хасилова, это четвёртое поколение электровозов, сборка которых осуществлена по заказу железнодорожного перевозчика Узбекистана, с учётом климатических условий региона и его географических особенностей со сложным горным рельефом.

«Эти электровозы являются очень мощными, и локомотивные бригады уже оценили новые возможности, — сказал он. — Каждый из этих электровозов после пуско-наладочных работ выходит на обкатку — это предварительные испытания, которые сопряжены с реальными перевозками. До сегодняшнего дня два новых грузовых локомотива уже доставили 6500 тонн груза из Ташкента в Джиззак, и 4500 тонны груза были доставлены в Кашкадарьинскую область по самым сложным горным железнодорожным участкам. Через 7−10 дней каждый из уже поставленных локомотивов начнёт работать на полную эксплуатационную мощность».

Новые локомотивы, отмечается в сообщении, — более мощные, двухсекционные — 8-осный грузопассажирский (9,600 кВт) и 12-осный грузовой (14,400 кВт). Благодаря этому локомотив способен легко тронуться с места с тяжеловесным грузовым составом при любых погодных условиях, пишет пресс-служба компании. Эксплуатационный срок службы каждого локомотива 40 лет.

«На новых 30 электровозах будут работать 120 машинистов и 120 помощников машиниста, что означает обеспеченность занятостью 240 профильных специалистов», — рассказал машинист-инструктор по автотормозам локомотивного депо O‘zbekiston Умид Хурсандов.

Он добавил, что новые электровозы полностью компьютеризированы и в сравнении с предыдущими поколениями этой техники довольно легки в управлении. Они оборудованы современными системами безопасности и диагностики. «Например, если в пути следования обнаружится неисправность оборудования, то на монитор бортового компьютера выводится соответствующее сообщение и здесь же указываются способы его устранения», — пояснил Умид Хурсандов.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время в локомотивном парке «Узбекистон темир йуллари» обновлено свыше 50% имеющихся локомотивов.