В Кызылтепинском районе Навоийской области сотрудники инспекции по контролю в сфере экологии и охраны окружающей среды выявили факт незаконной охоты на зарафшанского фазана, внесенного в Красную книгу Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Госкомэкологии.

В ходе рейда было установлено, что житель Вабкентского района Бухарской области А. А. на основании охотничьей путевки застрелил в Кызылтепинском районе двух диких кроликов, а также незаконно убил трех зарафшанских фазанов.

В отношении охотника был составлен административный протокол по части 1 статьи 94 (Уничтожение, добывание редких или находящихся под угрозой исчезновения животных либо совершение иных действий, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания таких животных) Кодекса об административной ответственности.

Соответствующие документы направлены в органы административного суда, нанесенный природе ущерб оценен в 6690000 млн сумов.



