Оппозиционный журналист Рухолла Зам был казнён через повешение в субботу в Иране, сообщает агентство Mehr News.

Рухолла Зам был руководителем новостного портала и Telegram-канала Amad News и активно освещал протесты декабря 2017-января 2018 года во всём Иране.

Суд в июне приговорил Рухоллу Зама к смертной казни за «коррупцию на Земле» — обвинение, которое часто используется в делах, связанных со шпионажем или попытками свергнуть правительство Ирана, уточняет «Аль-Джазира».

Зам несколько лет проживал в изгнании во Франции, когда был арестован иранскими спецслужбами в октябре 2019 года. Обстоятельства того, как и где он был задержан, неизвестны. Перед задержанием он покинул Францию, сообщает CNN.