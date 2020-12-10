9 декабря в соцсетях распространились видеозаписи, на которых жители Бухарского района высказывают недовольство в связи с проблемами в системе газоснабжения, пытаясь перекрыть при этом дорогу.
В тот же день в сети появился видеоролик из Каракульского района Бухарской области. По сообщению Bukhara News, жители махаллей «Дустлик» и «Коракуз» также перекрывали трассу M37 из-за проблем с подачей электричестве и газа (сообщение на момент публикации удалено).
Бухарский район
Как сообщили в компании «Худудгаз Бухара», для выяснения причин произошедшего инцидента сотрудники филиала газоснабжения совместно с хокимиятом области, руководителями секторов провели встречу и выслушали жалобы жителей Бухарского района. Отмечается, что «были приняты все необходимые меры для решения возникших вопросов, связанных с газоснабжением».
В компании признали, что в эти дни в Бухарском районе действительно наблюдалось резкое снижение давления при подаче природного газа населённым пунктам. Причиной сложившейся ситуации послужило перекрытие второго крана на газораспределительной станции «Сохибкор», в результате чего давление в местных сетях, через которые подаётся природный газ в район, снизилось с 6 до 1,8 атмосфер, говорится в сообщении.
«В результате свыше 1,3 тысячи домохозяйств испытывали сложности в обеспечении газом. В настоящее время подача газа в населённый пункт восстановлена», — отметили в «Худудгаз Бухара».
Хокимият Бухарского района сообщил, что на видеозаписях были запечатлены жители махалли «Работипоён», где проживают 5610 человек в 949 домах. Районная администрация также подтвердила снижение давления газа, и связала это с увеличением потребления газа в результате резкого похолодания.
В хокимияте также указали, что газорегуляторный пункт (ГРП) находится в исправном состоянии. В настоящее время принимаются меры по решению проблемы с давлением газа, говорится в сообщении.
Каракульский район
Пресс-служба хокимията Каракульского района сообщила, что жители махалли «Дустлик», где зарегистрировано 762 потребителя, устроили беспорядки из-за проблем с подачей газа.
«Из-за резкого похолодания погоды увеличение потребления газа относительно выделенного ресурса привело к снижению давления в трубопроводах. На распределение газа также искусственно повлияла самовольная установка населением самодельных устройств к газопроводам», — говорится в сообщении.
Администрация сообщает, что в этот же день аварийные бригады провели мониторинг всех сетей газоснабжения и нормализовали давление природного газа.
В настоящее время ведутся работы по устранению «нестандартных устройств, установленных в газовой сети», и регулированию распределения газа.
В компании «Худудгаз Бухара» уточнили, что из-за снижения давления газа на ГРП «Каракул» магистрального газопровода «Когон» в Каракульском районе с 6 до 1,8−2 атмосферы домохозяйства перестали получать газ. Это вызвало недовольство жителей махаллей «Дустлик» и «Каракоз». В настоящее время газоснабжение в регионе восстановлено, говорится в сообщении.
Рустам Масумов
Вот так и живем, где народ возмущается туда переключают газ, где молчат перекрывают и перенаправляют. Вот так латают дыры, что говорить про области, уже и в столице давление газа прыгает, ночью давления нормальное, днем горелки гарят еле еле и батареи почти холодные. Что толку, менять газовые счетчики на новые с функциями отключения за неуплату, если газа нету. А деньги вложены немалые, где обещания Минэнерго, что все будет нормально.
Muhammadrasul Usmanov
Газ нет и небудет, пора с этим смириться.
Ura Krivoff
Мы стали потреблять слишком много газа.
Александр Романенко
Счетчики должны считать только при нормативном давлении газа в сети, тогда газоснабжающие организации и хокимияты будут чесаться! Надо эту идею выставить на портал, наверняка 30 млн населения поддержат!
Александр Македонский
Ищите левых потребителей. Обязательно найдете. Вот только как
Жавохир Олимов
Если на улицы выйдут все у кого никогда не было газа, то они вообще все улицы Узбекистана перекроют.
тарас ильенко
Что будет дальше?
Flyer
надо провести эко-мониторинг теплиц. и без жалости уничтожить все теплицы с расходом тепла выше 30%. пусть используют дорогой термопакет, либо прекращают обогревать улицу газом.
понастроили теплицы с плохой термоизоляцией — вот и получается что отключили газ на 2 часа — теплица моментально замерзла.