9 декабря в соцсетях распространились видеозаписи, на которых жители Бухарского района высказывают недовольство в связи с проблемами в системе газоснабжения, пытаясь перекрыть при этом дорогу.

В тот же день в сети появился видеоролик из Каракульского района Бухарской области. По сообщению Bukhara News, жители махаллей «Дустлик» и «Коракуз» также перекрывали трассу M37 из-за проблем с подачей электричестве и газа (сообщение на момент публикации удалено).

Бухарский район

Как сообщили в компании «Худудгаз Бухара», для выяснения причин произошедшего инцидента сотрудники филиала газоснабжения совместно с хокимиятом области, руководителями секторов провели встречу и выслушали жалобы жителей Бухарского района. Отмечается, что «были приняты все необходимые меры для решения возникших вопросов, связанных с газоснабжением».

В компании признали, что в эти дни в Бухарском районе действительно наблюдалось резкое снижение давления при подаче природного газа населённым пунктам. Причиной сложившейся ситуации послужило перекрытие второго крана на газораспределительной станции «Сохибкор», в результате чего давление в местных сетях, через которые подаётся природный газ в район, снизилось с 6 до 1,8 атмосфер, говорится в сообщении.

«В результате свыше 1,3 тысячи домохозяйств испытывали сложности в обеспечении газом. В настоящее время подача газа в населённый пункт восстановлена», — отметили в «Худудгаз Бухара».

Хокимият Бухарского района сообщил, что на видеозаписях были запечатлены жители махалли «Работипоён», где проживают 5610 человек в 949 домах. Районная администрация также подтвердила снижение давления газа, и связала это с увеличением потребления газа в результате резкого похолодания.

В хокимияте также указали, что газорегуляторный пункт (ГРП) находится в исправном состоянии. В настоящее время принимаются меры по решению проблемы с давлением газа, говорится в сообщении.

Каракульский район

Пресс-служба хокимията Каракульского района сообщила, что жители махалли «Дустлик», где зарегистрировано 762 потребителя, устроили беспорядки из-за проблем с подачей газа.

«Из-за резкого похолодания погоды увеличение потребления газа относительно выделенного ресурса привело к снижению давления в трубопроводах. На распределение газа также искусственно повлияла самовольная установка населением самодельных устройств к газопроводам», — говорится в сообщении.

Администрация сообщает, что в этот же день аварийные бригады провели мониторинг всех сетей газоснабжения и нормализовали давление природного газа.

В настоящее время ведутся работы по устранению «нестандартных устройств, установленных в газовой сети», и регулированию распределения газа.

В компании «Худудгаз Бухара» уточнили, что из-за снижения давления газа на ГРП «Каракул» магистрального газопровода «Когон» в Каракульском районе с 6 до 1,8−2 атмосферы домохозяйства перестали получать газ. Это вызвало недовольство жителей махаллей «Дустлик» и «Каракоз». В настоящее время газоснабжение в регионе восстановлено, говорится в сообщении.