Клиенты, доверяя свои деньги банку, нуждаются в уверенности их безопасности. Банку, в свою очередь, нужны гарантии «чистоты» получаемых средств.

Банк «Асака» выступает против любых действий, связанных с коррупцией, поэтому весной текущего года в нем была внедрена система комплаенс-контроля.

Она ведет контроль соответствия банковских операций требованиям действующего законодательства и норм, а также внутренних правил и кодексов банка.

«Антикоррупционная система банка — это возможность для потребителей банковских услуг сообщать о коррупции или мошенничестве, которые могут присутствовать в банковской среде. Явный сигнал для потребителя — это понимание доступности и прозрачности банковских услуг, отсутствия конфликта интересов. Кроме того, система поможет банку «Асака» узнать желания и потребности потребителя, об его идеях и предложениях для банка. Теперь у каждого клиента и работника банка есть возможность обратиться напрямую к главному комплаенс-менеджеру и сообщить о подозрительных ситуациях в системе финансового учреждения".

В целях своевременного оповещения о фактах коррупции или мошенничества среди работников банка и немедленного реагирования на них для удобства связи можно воспользоваться следующими каналами:

страницей Compliance на официальном сайте банка «Асака»: new.asakabank.uz/ru/compliance

специальным Telegram-ботом @Asaka_antikorrup_bot

Каждое поданное по каналам заявление подробно изучается главным комплаенс-менеджером и передается в антикоррупционную комиссию банка «Асака».

Горячая линия банка: (+998) 71−200−55−22

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