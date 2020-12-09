Кабинет министров Украины принял решение о введении усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января, сообщил УНИАН.

«Ситуация сложная, но мы видим некоторые положительные тенденции… До конца года осталось три недели, и на этот период правительство решило не вводить жесткий карантин», — сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, добавив, что медицинская система сейчас выдерживает число больных, которые есть на сегодняшний день.

Однако в наступающем году будут введены дополнительные ограничения. «Назовем их зимними каникулами ради безопасности», — добавил глава правительства Украины.

Ужесточение карантина подразумевает запрет на работу кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов «с собой»; магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров, за исключением магазинов в ТРЦ, продающих продукты, лекарства, ветеринарные препараты, средства гигиены и бытовую химию.

«Будут отправлены на каникулы все учебные заведения, кроме детских садов. Будет запрет на любые развлекательные, рекламные, спортивные, культурные, массовые мероприятия на этот период», — добавил премьер.

Продолжит работать общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу. Будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и гостиницы.