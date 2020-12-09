Между АКБ Tenge Bank и Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности было подписано генеральное соглашение. Это событие станет отправной точкой, которая создаст новые возможности развития как для банка, так и для малого бизнеса в стране.
«Это стратегически важный шаг в развитии нашего банка. Сотрудничество с фондом позволит нам предложить более широкий спектр услуг для предпринимателей и тем самым поддержать их в сложных условиях пандемии», — отметила врио председателя правления Tenge Bank Баян Имашева.
Tenge Bank уже профинансировал узбекских предпринимателей на 70 млн долларов США. Организация выдает кредиты по гибким условиям в поддержку малого и среднего бизнеса на инвестиционные и бизнес-цели.
Ознакомиться с подробными условиями и оставить заявку на получение кредита можно на официальном сайте.
Tenge Bank — универсальный банк, оказывающий финансовые услуги корпоративным и розничным клиентам с использованием современных банковских технологий. Банк является 100% дочерним банком АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank).
Адрес: Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, 66.
Телефон: (+998) 71−203−88−99.
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