С 1 апреля следующего года предприниматели, обладающие лицензией на оказание негосударственных образовательных услуг по подготовке.и повышению квалификации водителей автомототранспортных средств и городского электротранспорта, получат право проведения теоретических и практических экзаменов для получения водительского удостоверения всех категорий на управление всеми видами автомототранспорта (кроме (троллейбусов и трамваев).

Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана «О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сферы, регулируемые государством» (ПП-4913, 7 декабря 2020 года), сообщил канал «Правовая информация» Министерства юстиции.

Документом намечена реализация проекта «Государственные функции — возможность для бизнеса» и определены первоначальные направления для привлечения частного сектора в сферу госуправления.

Согласно вводимым требованиям, при приёме экзаменов должен быть исключён человеческий фактор, т. е. они будут проводиться полностью автоматизированно.

Экзамены будут проводиться под непосредственным или онлайн-наблюдением представителя Государственной службы безопасности дорожного движения.

Стоимость услуг по проведению экзаменов устанавливается предпринимателями самостоятельно, а полученные средства будут полностью оставаться в их распоряжении.

Успешно сдавшие теоретические и практические экзамены будут выдаваться специальные защищённые сертификаты, служащие основанием для получения водительского удостоверения.

Реквизиты сертификатов будут предоставляться предпринимателями в центры государственных услуг и органы внутренних дел в автоматизированном порядке.