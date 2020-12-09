В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, как жители Бухарской области перекрыли автомобильную дорогу. Автор видеороликов заявляет, что люди протестуют из-за отсутствия газа.

На записях можно увидеть около 20 человек, большинство из них — женщины. С ними также беседуют сотрудники УБДД.

Инцидент прокомментировали в хокимияте Бухарской области. «Ситуацию изучают хокимият области, руководители секторов и ответственные работники сферы. По итогам изучения будет предоставлена подробная информация», — говорится в сообщении администрации.

Напомним, в прошлом году жители Андижанской, Ферганской областей и Каракалпакстана перекрывали дороги из-за отсутствия газа и электричества, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам.