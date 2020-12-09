В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, как жители Бухарской области перекрыли автомобильную дорогу. Автор видеороликов заявляет, что люди протестуют из-за отсутствия газа.
На записях можно увидеть около 20 человек, большинство из них — женщины. С ними также беседуют сотрудники УБДД.
Инцидент прокомментировали в хокимияте Бухарской области. «Ситуацию изучают хокимият области, руководители секторов и ответственные работники сферы. По итогам изучения будет предоставлена подробная информация», — говорится в сообщении администрации.
Напомним, в прошлом году жители Андижанской, Ферганской областей и Каракалпакстана перекрывали дороги из-за отсутствия газа и электричества, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам.
Дмитрий Хван
чтобы одним было хорошо, обязательно нужно, чтобы другим было плохо!!! на другое мозгов не хватает.. жаль
Александр Романенко
Уроки прошлого года не пошли впрок!
Mak Turn
Правильно действуете, товарищи. Эти представители правительства РУз решили Вас ограничить вас к доступу к государственным источникам сырья, а именно к источникам газа.