За последние дни жители двух махаллей Андижанской области, Кувинского района Ферганской области и Элликкалинского района Каракалпакстана перекрывали дороги. Пойти на этот отчаянный шаг их заставили регулярные отключения электричества и газа.

Андижанская область

Фото: Telegram.

28 ноября жители махалли «Далварзин» в Андижане, а также граничащей с ней махалли «Куштепа» в Алтынкульском районе перекрыли дорогу в связи с частыми отключениями газо- и энергоснабжения.

Как сообщило «Андижанское предприятие территориальных электрических сетей», произошел сбой на 84-м трансформаторном пункте, подключенном к линии электропередачи 6 кВ «Жалабек» РЭС «Бобур» подстанции «Бахт».

Дефицит природного газа привел к увеличению спроса на электроэнергию, в том числе для приготовления пищи и отопления домов. В результате вышел из строя трансформатор 100 кВ.

Замена трансформатора в махалле «Далварзин». Фото: ANDIJON HETK / Telegram.

29 ноября специалисты предприятия установили комплектную трансформаторную подстанцию столбового типа (КТПС) напряжением 160 кВ. Подача электричества возобновлена.

Руководитель пресс-службы УВД Андижанской области Шерзодбек Нуриддинов сообщил «Газете.uz», что для изучения данной проблемы была создана оперативная группа.

Выяснилось, что жители махалли «Далварзин» несколько лет назад протянули для своих домов линию газопровода из Алтынкульского района. В октябре этого года подача газа внезапно прекратилась.

Жители неоднократно обращались в хокимият Андижана, но реакции не было. «Жители оказались в трудном положении из-за отключений электричества по пять-шесть раз в день. В результате они собрались на улице, чтобы привлечь внимание ответственных лиц к решению проблемы», — отметили в пресс-службе.

Для решения проблем, связанных с осенне-зимним сезоном, в Андижане создана специальная рабочая группа.

Ферганская область

30 ноября примерно в 18:00 жители Кувинского района перекрыли дорогу. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в ОВД района.

«Хоким района, начальник ОВД, сотрудники райгаза, руководители РЭС провели встречу с населением. В тот же день проблемы были устранены», — отметили в ОВД.

Сообщается, что из-за разрыва газопровода прекратилась подача газа, что вызвало увеличение потребления электричества и привело к отключению энергоснабжения.

«Ферганское предприятие территориальных электрических сетей» на запрос «Газеты.uz» прокомментировало частые отключения электричества в Ферганской области, в том числе в Кувинском районе.

По данным предприятия, оно ежедневно поставляет 17,4 млн кВт⋅ч электроэнергии (с ограничениями на местах), хотя утвержденный план составляет 16,6 млн кВт⋅ч, а баланс производства электроэнергии — 16,3 млн кВт⋅ч. При этом суточная потребность потребителей области оценивается в 20 млн кВт⋅ч.

Ферганское ПТЭС внесло предложение в компанию «Национальные электрические сети Узбекистана» о необходимости повышения выработки электроэнергии на 2,6 млн кВт⋅ч. Специалисты «работают круглосуточно для обеспечения качественной поставки электроэнергии», отметили на предприятии.

Энергоснабжение Кувинского района обеспечивается в основном за счет воздушных линий электропередачи (ВЛ) — «Л-Кува» напряжением 110 кВ, а также «Л-Навруз», «Л-Шаркий арсиф», «Л-Сайгузар», «Л-Анор», «Л-Тошховуз» и «Л-БТ» напряжением 35 кВ.

В связи с наступлением холодов повышается потребление электроэнергии. Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы на местах вводятся ограничения на линиях электропередачи, отметили на предприятии.

30 ноября отключения электричества наблюдались на следующих ВЛ:

Линия Время отключения Время подключения Длительность отключения «Л-Кува» 02:49 04:08 1 час 19 минут «Л-Кува» 07:15 07:54 39 минут «Л-Кува» 09:40 10:12 32 минуты «Л-Сайгузар» 06:35 08:00 1 час 46 минут «Л-Сайгузар» 18:00 19:00 1 час «Л-БТ» 05:04 06:10 1 час 6 минут «Л-БТ» 17:05 18:00 55 минут «Л-Шарқий Арсив» 2:00 13:30 1 час 30 минут «Л-Шарқий Арсив» 18:00 19:00 1 час «Л-Шарқий Арсив» 01:55 04:10 2 часа 15 минут «Л-Шарқий Арсив» 06:10 06:35 25 минут

На предприятии напомнили, что ранее «Национальные электрические сети Узбекистана» достигли договоренности с Государственной электроэнергетической корпорацией Туркменистана «Туркменэнерго» об импорте электроэнергии в 2019—2020 годах, который должен был начаться с 1 декабря.

Каракалпакстан

Фото: Telegram.

В понедельник в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой жители махалли «Бустон» Элликкалинского района Каракалпакстана подожгли хворост посередине дороги. По словам очевидцев, это жители многоквартирных домов в центре города, которые видны на видео на заднем плане. Сообщается, что к жителям приехала некая делегация, после чего в домах появился газ, хотя давление было слабое.

В «Каракалпакском предприятии территориальных электрических сетей» сообщили, что данная акция не была связана с отключениями электричества, отметив, что в городе наблюдаются проблемы с подачей газа. «Газета.uz» пока не получила ответа на запрос в компанию «Узтрансгаз» и в хокимият района.

В хокимияте Элликкалинского района «Газете.uz» рассказали, что жители махалли «Бустон» собрались на улице 1 декабря с 11:00 до 15:00. Как отмечается в сообщении, в связи с ремонтом газовых сетей с низким давлением в некоторых домах была временно прекращена подача газа. В результате из-за недопонимания жители многоэтажных домов перекрыли дорогу.

По данному факту хоким Элликкалинского района, руководитель районного предприятия газоснабжения и ответственные лица провели разъяснительные работы с населением и возобновили подачу газа.

Сообщения о похожих акциях приходят и из других регионов. Несколькими днями ранее жители аула Шортанбай Нукусского района перекрыли автодорогу и подожгли шины по причине отсутствия газа. В Сырдарьинской области водители загородили скамейками проезд на автодороге «Ташкент-Гулистан» из-за закрытия метановой заправки.

Премьер-министр Абдулла Арипов на видеоселекторном совещании в минувший четверг назвал ситуацию с отключениями газа и электричества в стране позорной.