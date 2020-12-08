Государственный департамент США исключил Узбекистан из списка особого наблюдения (Special Watch List) для правительств, которые участвуют или терпимо относятся к «серьёзным нарушениям религиозной свободы». Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Помимо Узбекистана из списка наблюдения также исключён Судан.

Такое решение принято «на основании значительного, конкретного прогресса, достигнутого правительствами [Узбекистана и Судана] за последний год». «Их смелые реформы законов и практики служат образцом для подражания другим странам», — отмечается в заявлении.

Узбекистан был включён в Special Watch List с ноября 2018 года за достижение прогресса в области соблюдения свободы вероисповедания. С 2006 по 2017 годы страна находилась в списке нарушителей религиозных свобод по версии США.