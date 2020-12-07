В порядок организации онлайн-аукционов (конкурсов) планируется внести изменения, сообщил Spot со ссылкой на пресс-службу Агентства по управлению государственными активами.

В частности:

регистрацию сократят до двух этапов (сейчас 7);

тендеры будут проводиться на основе единого документа (сейчас 16 видов);

наличие или отсутствие запрета, установленного на имущество, будет проверяться до начала торгов;

любой желающий сможет наблюдать за процессом торгов без регистрации (раньше это было возможно лишь для участников);

лот может выставляться на аукцион за 30 дней до начала торгов. Тогда же может быть установлена и цена;

торги будут продолжаться до тех пор, пока не будет подтверждена самая высокая цена (раньше они проводились один день с 9 до 18).

«Одной из особенностей новой процедуры торгов является то, что средства, поступающие на счет оператора, передаются победителю аукциона в полном объеме, при исполнении им условий торгов. Новый порядок направлен на защиту интересов участников, при этом покупатели также могут вносить свои предложения в условия проведения аукциона», ― говорится в сообщении.

Кроме того, планируется интегрировать все агентства и организации, связанные с торгами, в новое программное обеспечение, а также расширить возможности мобильного приложения и создать возможности иностранным участникам для регистрации и участия в аукционе.

Проект соответствующего документа скоро будет выставлен на общественное обсуждение, отмечает Spot.