Жилой комплекс Manzara расположен на территории будущего Yunusobod Business City. Этот функциональный квартал городского типа с развитой инфраструктурой занимает площадь свыше 45 га.

Здесь полным ходом идут строительные работы по возведению современного жилого комплекса. Он будет состоять из 12 9-, 13-, 16-этажных жилых домов. Квадратура реализуемых квартир — от 29 до 100 кв. м.





Помимо грамотного и эффективного распределения жилых зон, специально спланированные коридоры визуально увеличивают пространство и облегчают процесс установки крупногабаритной мебели и предметов интерьера.

Для строительства жилого комплекса была выбрана одна из наиболее высоких точек в Ташкенте. Это гарантирует будущим жильцам дополнительный простор и потрясающие ежедневные виды из окон квартиры.

Все квартиры в ЖК Manzara поступают в продажу с готовым качественным ремонтом. Это значительно сократит время на переезд и заселение.





Предложение ограничено.

Получить подробную информацию о типах жилья, способах оплаты и условиях рассрочки можно в офисах продаж.

Телефон для справок: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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