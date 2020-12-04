Запуск массовой добровольной вакцинации от COVID-19 населения Казахастана планируется с начала 2021 года. Об этом стало известно во время встречи президента Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Аскара Мамина, сообщила пресс-служба Акорды.

На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов и сотрудников силовых структур.

Аскар Мамин сообщил, что казахстанская вакцина против коронавируса прошла две фазы клинических испытаний. Побочных действий зафиксировано не было, препарат показал высокую эффективность. С 25 декабря в рамках третьей фазы клинических испытаний будут привиты 3000 добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года.

Производство первой партии отечественной вакцины в объёме 2 миллион доз будет запущено в декабре. Кроме того, в соответствии с договорённостью с президентом России Владимиром Путиным, с 22 декабря в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V».

Первые 100 доз российской вакцины от COVID-19 «Cпутник V» были доставлены в Узбекистан прошлой ночью. Образцы переданы для проведения испытаний, необходимых для регистрации и запуска промышленного производства вакцины в стране.