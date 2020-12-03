Маленькая мечта — это шаг к большим достижениям. Сегодня перед специалистами Ташкентского завода сельхозтехники стоят уже большие планы и четко поставленные цели.
Предприятие специализируется на производстве тракторов, хлопкоуборочных машин и прицепов, а также запасных частей к ним.
Главная цель всех работников завода — это оснащение рынка Узбекистана и ближнего зарубежья современной сельскохозяйственной техникой, отвечающей мировым стандартам качества.
В июле Ташкентский завод сельхозтехники был передан в доверительное управление АО «Узавтосаноат». Благодаря кардинальным изменениям технологического процесса, внутренней логистики и менеджмента за прошедший период удалось достичь значимых результатов. Объем производства был увеличен с 5 до 40 единиц техники в день.
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