Маленькая мечта — это шаг к большим достижениям. Сегодня перед специалистами Ташкентского завода сельхозтехники стоят уже большие планы и четко поставленные цели.

Предприятие специализируется на производстве тракторов, хлопкоуборочных машин и прицепов, а также запасных частей к ним.

Главная цель всех работников завода — это оснащение рынка Узбекистана и ближнего зарубежья современной сельскохозяйственной техникой, отвечающей мировым стандартам качества.





В июле Ташкентский завод сельхозтехники был передан в доверительное управление АО «Узавтосаноат». Благодаря кардинальным изменениям технологического процесса, внутренней логистики и менеджмента за прошедший период удалось достичь значимых результатов. Объем производства был увеличен с 5 до 40 единиц техники в день.

Telegram: t.me/uzauto_official

Facebook: fb.com/UzAuto

На правах рекламы.