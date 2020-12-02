В российском городе Екатеринбурге 1 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Volkswagen Polo, в котором находились семь человек — граждан Узбекистана, сообщило агентство «Дунё».

В результате происшествия погибли два человека — 27-летняя женщина и пятилетний ребёнок. Ещё пятеро госпитализированы с тяжелыми травмами в две городские больницы.

По данным Главного управления МВД по Свердловской области, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. На машине была установлена зимняя резина, негодная для эксплуатации в нынешних погодных условиях и сильно изношенная.

Сотрудники генерального консульства Узбекистана и представительства Агентства по внешней трудовой миграции выехали в больницы для решения вопросов.