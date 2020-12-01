В интервью «Газете.uz» Уильям Зейтц, старший экономист и руководитель программ Всемирного банка по вопросам бедности и равенства в Центральной Азии, рассказывает, как измеряются уровни бедности в пределах одной страны и осуществляется их сопоставление с применением международных методов. Он также разъясняет возможные опции, которые государство может использовать при разработке национальных стандартов оценки уровня бедности. Собеседник отдельно анализирует, как пандемия COVID-19 повлияла на ситуацию с бедностью в Узбекистане.

— Если произвести расчёт бедности на основе количества ежедневно потребляемых человеком калорий, получается, что крайняя бедность — это когда средств у человека хватает только на приобретение продуктов питания, достаточных для получения определённого количества калорий?

— Во многих странах определение «крайняя бедность» частично привязано к количеству калорий, получаемых через пищу. Однако данная идея выглядит простой только на первый взгляд, и всё может оказаться сложнее на практике, если начать вникать в детали. Скажем, нужно ли учитывать потребление, не связанное с едой, например, затраты на электричество и одежду? Или же, можно ли сравнивать уровень бедности в двух разных странах? Для ответа на ваш вопрос важно в первую очередь понять различия между двумя методами, применяемыми при измерении уровней бедности, — национальным и международным.

Большинство стран на национальном уровне используют собственное определение понятия «бедность». Правительства делают это частично по той причине, что значение данного термина значительно отличается в различных обществах. Но это также связано с тем, что материальные условия в разных странах неодинаковы. Затраты на удовлетворение базовых потребностей человека зависят от множества факторов. Например, особенностей структуры питания населения, социальных норм и экономического устройства в отдельно взятых странах. Разработанные для использования в конкретном контексте, национальные методы расчёта уровней бедности в одной стране крайне редко используются для прямого сравнения ситуации в других государствах.

Но иногда бывает полезным сравнить уровень бедности в разных странах. Например, чтобы проанализировать, какие меры государственной политики по снижению бедности успешно применяются в других частях мира. Для проведения такого рода сравнений в 1991 году Всемирный банк разработал так называемый международный показатель уровня бедности, определяемый как среднее значение уровней бедности в беднейших странах мира.

После своего первого обнародования международный уровень бедности пересматривался несколько раз и менялся с учётом изменения ситуации в ряде стран и по мере того, как становился доступным больший объём информации. В последней версии глобальный порог уровня крайней бедности был зафиксирован на уровне 1,9 доллара на человека в день в ценах 2011 года на основе паритета покупательной способности (ППС).

Хотел бы пояснить, что международный показатель уровня бедности не заменяет собой аналогичные индикаторы, используемые государствами на национальном уровне. Его скорее следует рассматривать как специализированный метод для осуществления международного сопоставления после корректировки, учитывающей различия в стоимости жизни в каждой стране. Специалисты по статистике называют эту корректировку «конвертация по паритету покупательной способности». Валютные курсы на основе ППС рассчитываются для того, чтобы цена того же количества товаров и услуг была эквивалентной во всех странах.

Примерная стоимость жизни, которая должна учитываться при применении вышеназванного подхода, рассчитывается Программой международных сопоставлений — инициативы по сбору данных о ценах на товары во всех странах мира. Программа была создана по решению Статистической комиссии ООН, и сегодня её работу возглавляет Всемирный банк.

— Как определяется порог крайней бедности в развивающихся и развитых странах на основе конвертации по ППС?

— Действительно, поскольку международный уровень бедности учитывает условия в беднейших странах мира, он не совсем актуален для стран с более высоким уровнем доходов. Данный показатель обычно повышается в денежном эквиваленте по мере роста благополучия в стране. По мере того как страны становятся богаче, они становятся более амбициозными и устанавливают более высокие стандарты для сокращения бедности.

Для частичного восполнения данного пробела Всемирный банк ввёл классификацию бедности по уровню доходов, дополняющую понятие «международный показатель уровня бедности». Основной подход в этом случае такой же — уровень доходов граждан основан на значении национальной черты бедности в странах, входящих в одну из четырёх групп: страны с низкими доходами (1035 долларов или менее на человека в год), доходами ниже среднего (1036−4045 долларов в год), доходами выше среднего (4046−12535 долларов в год), и высокими доходами (12536 долларов или более в год).

В результате для стран с уровнем доходов ниже среднего, в число которых входит и Узбекистан, было установлено пороговое значение бедности в размере 3,2 доллара на человека в день, а для стран с уровнем дохода выше среднего — 5,5 доллара на человека в день. Все значения пересчитываются с учётом ППС.

— Как метод международного расчёта показателя бедности работает в контексте Узбекистана?

— Для того, чтобы рассчитать международный показатель уровня бедности в узбекских сумах, добиваясь при этом простоты сравнения, нужно сделать несколько корректировок, которые часто путает общественность. Например, большинство национальных измерений в Узбекистане осуществляются на ежемесячной основе и часто относятся к домохозяйствам или семьям, и практика расчёта значений на человека в день здесь обычно не применяется.

После конвертации сумов по ППС и корректировки с учётом инфляции на начало 2020 года 3,2 доллара превращаются примерно в 5600 сумов в день, а 5,5 доллара — в 9600 сумов в день. Если представить эти значения в ежемесячном выражении, получается примерно 170 тысяч и 290 тысяч сумов соответственно. И, наконец, если делать расчёт по домохозяйствам, а не по отдельно взятым гражданам, эти значения составят в пределах 840−990 тысяч сумов в месяц для нижней из двух чёрт бедности и в диапазоне от 1 млн 450 тысяч до 1 млн 700 тысяч сумов в месяц для верхней черты бедности, в зависимости от размера домохозяйств.

— Каков механизм расчёта коэффициента ППС в Узбекистане? Для каких товаров он рассчитывается?

— Международные расчёты ППС в основном используют два источника данных. Во-первых, это окончательная оценка расходов, заложенных в валовый внутренний продукт (ВВП) по расчётам и отчётам Государственного комитета по статистике Узбекистана. Во-вторых, это база данных, в которой отслеживается стоимость ряда товаров и услуг в каждой стране. В последнем случае сбор данных обычно осуществляется через проведение обследований цен на конкретные товары и услуги в национальном масштабе. Метод расчёта коэффициентов на основе ППС зависит от того, сколько страна тратит на каждый товар или услугу, и насколько они дороже или дешевле в других странах мира.

Согласно коэффициенту пересчёта на основе ППС, стоимость жизни в Узбекистане довольно низкая по сравнению со многими государствами мира. Другими словами, большинство товаров и услуг в стране являются относительно дешёвыми.

Данный вывод многократно подтверждался, и его можно перепроверить, собрав информацию о ценах в Узбекистане и сравнив ее с аналогичными данными других стран. Например, по результатам анализа цен порядка 160 товаров и услуг, недавно проведенного The Economist Intelligence Unit, Ташкент вместе с Алматы был включён в число пяти самых недорогих городов мира по сравнению со средней стоимостью жизни в других мегаполисах.

Конечно, данный вывод вызовет удивление многих жителей вашей столицы. Но всё же давайте попробуем разобраться, как данный метод сравнения работает на практике. Скажем, возьмём в качестве примера стоимость поездки в метро. В Лондоне билет на одну поездку на данном виде общественного транспорта стоит порядка 4,9 фунта, или около 68 тысяч сумов в пересчёте по сегодняшнему обменному курсу. Стоимость жетона в метро в Ташкенте составляет 1400 сумов, или около 0,1 фунта, — разница практически пятидесятикратная. Несмотря на это, метрополитен Ташкента оказывает услуги такого же, а возможно, и более высокого качества по сравнению с лондонским.

Очевидно, что не все примеры являются такими же наглядными, но тенденция прослеживается довольно чёткая: цены в Узбекистане на ряд товаров и услуг (особенно имеющих критически важное значение для малоимущих граждан) намного ниже, чем в странах с высоким уровнем доходов. Эти различия частично объясняют разницу между рыночными обменными курсами и обменными курсами, пересчитанными на основе ППС.

— Насколько совершенен механизм определения уровня бедности с применением коэффициента ППС в Узбекистане?

— Если речь идёт о государственной политике Узбекистана в области снижения бедности, методы расчёта показателей уровня бедности, применяемые Всемирным банком, не являются идеальным решением для страны. Очень немногие государства используют их для расчётов национального уровня бедности. Полагаю, что Узбекистан также извлёк бы не много пользы из подобного подхода.

У граждан страны могут быть несколько отличающиеся потребности и цели по сравнению с жителями других государств. Учитывая эти факторы, власти могли бы разработать собственные методы расчёта показателей бедности, которые полностью бы учитывали местные условия и цели правительства Узбекистана по снижению бедности. Международный метод не принимает во внимание названные факторы, а следовательно, не может достаточно эффективно применяться в контексте страны.

Но при этом международные показатели бедности могут дать полезную информацию при определении уровня черты бедности в Узбекистане. В частности, они демонстрируют, что в большинстве стран с уровнем доходов, схожим с существующим в Узбекистане, установлены довольно скромные показатели уровня бедности. Недавнее обсуждение этих вопросов в средствах массовой информации и в социальных сетях показывает, что многие граждане считают, что черта бедности, установленная на уровне, сопоставимом с уровнем стран с доходами ниже среднего, не является достаточно высокой для Узбекистана.

Данная точка зрения не является ошибочной и соответствует долгосрочной траектории развития страны. Большинство минимальных стандартов уровня жизни в Узбекистане уже установлены на уровне, превышающем значения для стран с уровнем доходов ниже среднего, а экономика страны росла на протяжении ряда лет темпами, превышающими среднемировые. Страна с растущим благополучием и смелыми планами касательно будущего экономического роста может предпочесть более высокий показатель уровня бедности, соответствующий её возможностям и целям.

— Какие альтернативные методы можно использовать для расчёта уровня бедности в Узбекистане?

— Думаю, любой национальный показатель уровня бедности должен быть рассчитан с учетом данных, основанных на фактах и особенностях местного контекста. Один из распространённых методов, отвечающих этим требованиям, называется «учёт стоимости удовлетворения базовых потребностей». Всемирный банк совместно с заинтересованным министерствами и ведомствами Узбекистана провёл определённую работу по сбору данных, необходимых для тестирования данного метода расчётов уровня бедности.

Если объяснить вкратце суть данного метода, он предусматривает сбор информации о стоимости базового набора продуктов питания. Для этого используются данные опроса домохозяйств, показывающие, какие продукты они потребляют на регулярной основе. Потребность в продуктах рассчитывается сначала с учётом количества калорий, необходимых человеку, а затем преобразуется в денежное выражение.

Следующим шагом является расчёт потребностей, не связанных с питанием, например, затраты на электроэнергию и одежду. Для этого опять же используются данные опроса, демонстрирующие объёмы потребления домохозяйств с низким уровнем доходов, не связанные с продуктами питания. Затем путём комбинирования этих двух компонентов выводится национальный показатель уровня бедности.

— Каково число бедных в Узбекистане по оценкам Всемирного банка?

— Применив международный показатель бедности в 1,9 доллара на человека в день, по данным репрезентативного национального обследования, проведённого Всемирным банком в 2018 году с участием 4000 домохозяйств по всей территории страны, к бедному населению можно было отнести лишь около 1% граждан страны. Неудивительно, что бедность, соответствующая этому определению, в Узбекистане встречается настолько редко, что её трудно достоверно измерить при помощи стандартных методов опроса.

Однако применив показатель для стран с уровнем доходов ниже среднего (3,2 доллара на человека в день, пересчитанные по ППС), по нашим оценкам, основанным на результатах вышеназванного обследования, в 2018 году к числу бедных можно было отнести порядка 9,5% граждан. Прогноз тенденций изменения уровня бедности за последующие два года показал, что к началу 2020 года, до пандемии COVID-19, уровень бедности в стране снизился приблизительно до 7,4% граждан.

Однако по причине экономического кризиса, спровоцированного пандемией, уровень бедности в стране вновь увеличился, и уже в июле число бедных вновь возросло, достигнув 9,8% населения. Дополнительно 900 тысяч человек пополнили ряды бедных. Это было преимущественно связано с падением уровня доходов от трудовой деятельности и сокращением объёмов денежных переводов со стороны трудовых мигрантов своим семьям в Узбекистане.

Если сравнивать ситуацию с другими государствами региона, текущий уровень бедности в Узбекистане ниже, чем в Таджикистане и Кыргызстане (14,5% и 21% соответственно), но значительно выше, чем в Казахстане (менее 1%). Исследование Всемирного банка показывает, что ситуация с бедностью в стране стала быстро улучшаться после снятия карантинных ограничений. Но благосостояние жителей может вновь ухудшиться в случае прерывания экономической и деловой активности по причине пандемии.

— Как может измениться число бедных в стране в ближайшее время?

— В настоящее время прогноз для Узбекистана остаётся положительным, поскольку он станет одной из всего двух стран среди 23 государств в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, где в 2020 году национальная экономика сможет избежать рецессии и даже продемонстрирует рост на уровне 0,4−0,8%.

Если предположить, что власти больше не будут вводить карантинные ограничения на территории страны, то по прогнозам Всемирного банка, темпы роста ВВП достигнут уровня 4,8−5,0% в 2021 году.

Если эти прогнозы реализуются, возвращение людей к работе и быстрое восстановление экономики в посткризисный период будут способствовать снижению уровня бедности до уровней, предшествующих пандемии.