В 2020 году в Узбекистане с 1,34 млн га собрали 3,82 млн тонн хлопка-сырца. Это на 9% больше показателя прошлого года, но составляет 99,4% сырья по отношению к установленному валовому урожаю, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Показатели по выполнению плана в разрезе регионов:

Ферганская область — 107,7%;

Хорезмская область — 106,7%;

Андижанская область — 106,6%;

Наманганская область — 105,1%;

Ташкентская область — 104,4%;

Самаркандская область — 103,6%;

Каракалпакстан и Навоийская область — 102,7%;

Джизакская область — 100,7%;

Кашкадарьинская область — 95,8%;

Сырдарьинская область — 93,5%;

Бухарская область — 89,1%;

Сурхандарьинская область — 82,3%.

По данным Минсельхоза, в 104 районах из 136 была организована системная работа по сбору хлопка, план выполнили 78 хлопково-текстильных кластеров из имеющихся 97 (80%), а также 8 хлопковых коопераций из 11 (72%) и 23 тысячи фермерских хозяйств из действующих 29 тысяч (79%).

При этом уточняется, что с каждого гектара в среднем собирали по 29,8 центнеров урожая, тогда как договоры заключались на 30 центнеров с 1 га.

Действовавшие в этом году хлопково-текстильные кластеры собрали с 927 тысяч га 2,8 млн тонн сырья (30,1 ц/га), а 11 коопераций — 288 тысяч тонн с 106,6 га земли (27 ц/га).