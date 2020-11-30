Нынешний декабрь по температурному режиму ожидается близким к среднемноголетним значениям, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В течение месяца ожидается колебание температуры ночью от −5 до 0 градусов, днем — от 0…+5 градусов до +10…+15 градусов. По северу в ночные часы морозы могут достигать −10…−8 градусов, во второй половине месяца — −15…−12 градусов.

Осадки в декабре могут выпадать в виде дождя и снега. В среднем в этом месяце с осадками бывает от 5 до 13 дней. Максимальное суточное количество осадков может значительно превысить суточную норму. Самые влажные декабри за последние 10 лет отмечались в 2009, 2013, 2016 годах. Максимальное суточное количество 22 декабря 2009 года в Ташкенте составило 34 мм.

Месячное количество осадков в этом декабре ожидается около нормы, местами больше (норма для декабря в Ташкенте составляет 59 мм). Осадки будут выпадать временами в течение месяца.

Как отмечают синоптики, декабрь в Узбекистане не самый холодный месяц. Волны холода и тепла бывают в среднем один-два раза в месяц, то есть наблюдаются одна или две интенсивные волны холода и одна или две такие же волны тепла. При значительных похолоданиях минимальная температура чаще всего понижается в холодных декабрях до −16…−11 градусов, в теплых декабрях — до −5…0 градусов.

Максимальная температура при волнах тепла в основном повышается до +14…+19 градусов, но в отдельных случаях она может подняться до +22…+27 градусов.

Для сравнения, по данным синоптиков, в самые холодные декабри за весь ряд метеорологических наблюдений температура в Ташкенте в ночные часы опускалась до −23…−20 градусов, а в декабре 1930 года доходила до −29…−27 градусов.

За последние 10 лет самая низкая температура в декабрях 2011 и 2012 годов в Ташкенте понижалась до -13 градусов, а самая высокая повышалась — до +23 градусов (в 2012, 2013, 2016 годах).