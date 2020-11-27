Пожар в результате утечки сжатого газа, используемого в производственном процессе, произошел 27 ноября около 12:00 на предприятии Techno Continental в Яшнабадском районе Ташкента, сообщила пресс-служба МЧС.

Группа сотрудников, работавших на месте, получила ожоги. Пожар был потушен сотрудниками предприятия до прибытия пожарных, говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Для изучения ситуации на месте происшествия работает республиканская рабочая группа во главе с первым заместителем министра по ЧС Абдуллой Кулдашевым.

Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, Techno Continental было зарегистрировано в январе 2018 года. предприятие занимается производством электробытовых приборов. Учредителями предприятия являются Artel Electronics (62,5%) Ilk Sabah Insaat Anonim Sirketi (37,5%).