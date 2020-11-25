25 ноября ПАО «ЛУКОЙЛ» отмечает день своего создания. Это одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.





Именно в этот день в 1991 году в России образовался нефтяной концерн «Лангепасурайкогалымнефть». Он объединил три нефтедобывающих предприятия из Лангепаса, Урая и Когалыма, а также несколько нефтеперерабатывающих заводов. Позднее новая компания была переименована в «ЛУКОЙЛ» — первые буквы из названий этих городов-нефтяников и слова «ойл» (c английского oil — «нефть»).





Стремительно набирая обороты, «ЛУКОЙЛ» начал активную и успешную деятельность с первого года образования.

Сегодня компания является одним из гигантов мировой нефтегазовой отрасли. Она занимает верхние позиции в сфере разведки нефтяных и газовых месторождений, геологического изучения недр, бурения скважин, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, а также производства нефтепродуктов.

Кроме того, «ЛУКОЙЛ» выпускает широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, продукции газопереработки и нефтехимии. Также реализует нефтепродукты оптом и в розницу в 25 странах мира. В компании работает более 100 тысяч человек по всему миру.

На фото: месторождение им. Владимира Филановского (Астрахань, Россия)

В 1994 году «ЛУКОЙЛ» начал свою международную деятельность с участия в разработке крупнейшего в азербайджанском секторе Каспия блока морских нефтяных месторождений Азери — Чираг — Гюнешли.

«ЛУКОЙЛ» обладает огромным опытом работы в различных регионах мира. Международные проекты компании имеют широкую географию. Помимо России они охватывают регионы Центральной Азии и Ближнего Востока, Европу и Африку, Южную Америку и Мексику. Накопленный годами опыт позволяет выбирать наиболее эффективные технологические решения с точки зрения безопасности, экологии, добычи и экономики.

На фото: Кандымский газоперерабатывающий комплекс

Начиная с 2004 года компания «ЛУКОЙЛ» успешно реализует проекты в нефтегазовой сфере Узбекистана, который является одним из ключевых регионов деятельности. Компания последовательно наращивает свое присутствие, став крупным иностранным инвестором в стране. За это время «ЛУКОЙЛ» инвестировал в реализацию соглашений о разделе продукции (СРП) 8 млрд долларов США. Общий доход Узбекистана от реализации добытого «ЛУКОЙЛОМ» газа составил уже более 4 млрд долларов.

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» является оператором проектов по разработке и обустройству скважин, добыче, очистке и переработке природного газа на территории Узбекистана. По условиям СРП «ЛУКОЙЛ» передает весь объем добытого в республике газа государству.

Выполняя производственные задачи, компания вносит свой вклад и в решение социальных вопросов. Создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура регионов присутствия, строятся социальные объекты, реализуются благотворительные проекты.

Благодаря проектам «ЛУКОЙЛ» в республике трудоустроено около 3 тысяч человек. Большое внимание уделяется благотворительной поддержке развития образования, культуры, спорта, здравоохранения в Узбекистане. Общий объем выделенных благотворительных средств превысил 25 млн долларов.

Грядущий 2021 год ознаменуется для «ЛУКОЙЛА» знаковым событием — 30-летним юбилеем. Всегда находясь в движении, компания стремится к новым горизонтам с передовым опытом, инновационными технологиями и необходимыми финансовыми средствами для реализации проектов.

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