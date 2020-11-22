В связи с резким понижением температуры воздуха в Узбекистане суточное потребление природного газа за последние дни увеличилось с 46 до 70 миллионов кубометров, это значительно повысило нагрузку на работу сетей, газораспределительного оборудования и диспетчерские службы подразделений «Худудгазтаъминот».

Как сообщила пресс-служба предприятия, организован круглосуточный штаб и доукомплектованы 236 аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных транспортом, инструментами и, расходными материалами, необходимыми для устранения локальных аварий или технических неполадок.

Кроме того, налажена связь между центральными диспетчерскими управлениями Министерства энергетики, «Узтрансгаза» и «Узбекнефтегаза», и совместно принимаются меры по обеспечению газом потребителей.

«Худудгазтаъминот» сообщает, что подготовка к осенне-зимнему периоду была начата в марте и завершена к октябрю. За это время были проведены работы по очистке внутренней полости и испытания на герметичность свыше 6949 км газопроводов, отремонтировано 123,5 км газораспределительных сетей и 623 газорегуляторных пункта (ГРП), проведена ревизия 80359 ГРП.

Дополнительно были выполнены мероприятия по улучшению инфраструктуры поставки сжиженного газа. «Худудгазтаъминот» увеличило количество газонаполнительных станций и пунктов с 46 до 50 (среди них — «Сох» в Ферганской области, «Учкудук» в Навоийской и «Кушрабад» в Самаркандской областях).

Приобретено 23 железнодорожные цистерны для доставки сжиженного газа от завода-производителя. Введены в оборот дополнительно 36 тысяч бытовых газовых баллонов. За истекший период года населению было поставлено свыше 451,9 тысячи тонн сжиженного газа, или на 40 тысяч тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Для покрытия потребностей в дни похолодания суточная поставка сжиженного газа увеличена с 1400 до 1920 тонн (дополнительно заправлено 26 тысяч бытовых газовых баллонов), отметили в компании.

Фото: Пресс-служба «Худудгазтаъминот».

Снижение давления газа

Как сообщает компания, перебои с поставкой газа из-за низкого давления в магистральных трубах отмечаются в отдельных махаллях и районах страны, однако общее количество абонентов природного газа, испытывающих сложности, составляет не более 4%.

Всего, по данным центрального диспетчерского управления «Худудгазтаъминот», насчитывается более 3,7 миллиона абонентов природного и 3,6 миллиона абонентов сжиженного газа.

Предприятие опубликовало список махаллей и районов, испытывающих сложности по состоянию на 20:00 часов 20 ноября (список). Согласно этим данным, проблемы по большей части коснулись жителей Ферганской долины (Ферганская, Наманганская и Андижанская области), а также Самаркандской, Навоийской и Джизакской областей.

Диспетчерские службы Министерства энергетики и «Узтрансгаза» принимают меры по повышению давления на газопроводах, говорится в сообщении.

Незаконные подключения и превышение нормы потребление газа

«Худудгазтаъминот» сообщает, что в ходе рейдов в последние недели выявлено 185 незаконных врезок в сети производителями различной продукции. Это, отмечают в компании, негативно отразилось на обеспечении населения газом в отдельных махаллях, улицах, районах и городах. Информация по незаконным подключениям в разрезе махаллей, районов и областей за 10 дней доступна по ссылке.

В рамках внедрения автоматизированной системы контроля учета газа (АСКУГ) в Узбекистане уже установлено свыше 515 тысяч смарт-счетчиков, которые позволили оптимизировать расходы и выявить нерациональное использование газа, отметили в компании. В ряде районов отмечено кратное превышение потребления газа отдельными домохозяйствами в целях обогрева птичников, теплиц, а также функционирование подпольных цехов по обжигу извести или эксплуатация другого газового оборудования.

В частности, выявлено потребление газа абонентами до 7000 кубометров газа в месяц при установленной техническим проектом газификации домовладений норме среднего потребления не выше 1000 кубометров. Перерасход газа отдельными абонентами негативно влияет на обеспечение соседних домохозяйств, ближайших махаллей и района в целом, говорится в сообщении.

Такие случаи выявлены в Ташкентском, Кибрайском, Зангиотинском, Пскентском и Паркентском районах Ташкентской области. Информация об абонентах, потребляющих газ сверх нормы в разрезе махаллей и районов Ташкентской области, доступна по ссылке.