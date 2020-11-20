Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой, проделанной на киностудии «Узбекфильм», сообщила пресс-служба главы государства.

В своем послании Олий Мажлису в этом году президент отмечал необходимость создания фильмов высокого художественного уровня и развития современной киноиндустрии, в том числе путем строительства кинотеатров. С этой целью сфера получила крупное финансирование, были отремонтированы все павильоны «Узбекфильма» и улучшены условия для создания новых картин, отметила пресс-служба президента.





Шавкат Мирзиёев пообщался с ветеранами, режиссерами и специалистами отечественной кинематографии.

«Кино — очень сложная, важная для нашего народа и общества сфера, — подчеркнул президент. — Прежде киностудия „Узбекфильм“ находилась в плачевном состоянии. Множество помещений и зданий сдавалось в аренду. А теперь все вернулось хозяевам — деятелям кино».

«Из-за отсутствия внимания в кинематографе нашей страны наступил застой. Создавались в основном поверхностные коммерческие картины на неглубокие темы, а развитие сферы в целом отставало от мировых темпов», — пишет пресс-служба.

В последнее же время содержание фильмов изменилось, были сняты такие исторические киноленты, как «Имом Термизий», «Исломхужа», «Элпарвар», «Кукон шамоли», «101», «Ибрат».

«Хотя по количеству фильмы, снятые за последние годы, незначительны, зато в них стало больше смысла», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Высказывалось мнение, что отечественный зритель не должен подпасть под влияние зарубежных телесериалов, а наоборот, знать свою историю, искусство, литературу, ценности, воспитываться в этом духе.

«Кино — это основа воспитания. Нам нужно открыть школу кинематографа. Сейчас не хватает качественных картин, но есть стремление снимать хорошие произведения. Обязательно должен быть фильм об истории Узбекистана. Время для этого настало», — подчеркнул глава государства.





Президент рекомендовал составить список 100 лучших отечественных фильмов, показывать их на государственных и частных телеканалах.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев предложил назвать общеобразовательные школы в каждом регионе именами таких всенародно любимых актеров и актрис, как Раззок Хамроев, Шукур Бурханов, Наби Рахимов, Хамза Умаров, Лутфихоним Саримсокова.

На встрече обсуждалась возможность обучения молодежи во Всероссийском государственном институте кинематографии, выдвинута идея организовать детскую киностудию.