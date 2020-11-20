В отличие от локальных государственных вузов, международные университеты объявляют прием студентов два раза в год — летом и зимой. Этот процесс практикуется на западе давно. В условиях пандемии это особенно актуально, ведь не все студенты смогли начать обучение осенью.
TEAM University предлагает абитуриентам, которые не поступили в вуз этой осенью, не терять целый год и начать обучение 1 февраля 2021 года. Студенты, поступившие на зимний семестр, начнут обучение 1 февраля и закончат первый год обучения на International Foundation Course 25 августа 2021 года. Таким образом, при успешном завершении учебы они перейдут на второй курс уже в сентябре 2021 года.
TEAM University сотрудничает с британским London South Bank University. Он входит в топ-1000 ведущих вузов мира. Университет обучает по программам, утвержденным британским партнером, согласно всем правилам и стандартам качества Великобритании. Выпускники TEAM University получат диплом британского London South Bank University.
TEAM University — это частный вуз, основанный постановлением Кабинета министров Узбекистана №241 от 18 апреля 2020 года. Университет осуществляет свою деятельность на основании лицензии №0007, выданной Государственной инспекцией по надзору за качеством образования при Кабинете министров Узбекистана. Постановлением TEAM University предоставлено право готовить бакалавров и магистров, а также проводить научные исследования. Диплом университета признается документом о высшем образовании в Узбекистане.
TEAM University предлагает студентам обучение по трем актуальным направлениям:
- «Предпринимательство и международный бизнес».
- «Предпринимательство и цифровые инновации».
- «Предпринимательство и креативные индустрии».
TEAM — это предпринимательский университет. Концепция предполагает развитие умений, навыков, компетенций и особого типа мышления, свойственных предпринимателям. Программа обучения в университете построена таким образом, чтобы готовить специалистов, способных к внедрению и продвижению инноваций.
Преподавательский состав впечатляет. Здесь собрались люди с практическими и академическими знаниями со всего мира. Помимо постоянных преподавателей, студентов будут обучать и приглашенные лекторы — учредители вуза Хикмат Абдурахманов и Зафар Хашимов, а также другие успешные предприниматели Узбекистана. На своем личном опыте и реальных кейсах они научат студентов принимать решения в различных сложных ситуациях, часто возникающих в современном бизнес-мире.
Стоимость обучения: 38,35 млн сумов.
Для удобства будущих студентов TEAM предлагает разные варианты беспроцентной рассрочки при оплате контракта.
Требования к поступающим:
- копия сертификата IELTS с баллом не менее 5.5 или эквивалент:
- IELTS (Overall 5.5; Writing 5.0);
- CEFR (B2);
- Cambridge English (Overall 162; Writing 154);
- TOEFL iBT (Overall 72; Writing 14);
- Duolingo (90);
- другие сертификаты будут рассматриваться в индивидуальном порядке;
- копия аттестата о среднем или среднем специальном образовании;
- копия паспорта;
- заполненная анкета университета на сайте registration.teamuni.uz (Application Form).
Прием документов продлится до 22 января 2021 года.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−200−20−60.
Telegram: t.me/teamuni_uz
Сайт: teamuni.uz
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