В отличие от локальных государственных вузов, международные университеты объявляют прием студентов два раза в год — летом и зимой. Этот процесс практикуется на западе давно. В условиях пандемии это особенно актуально, ведь не все студенты смогли начать обучение осенью.

TEAM University предлагает абитуриентам, которые не поступили в вуз этой осенью, не терять целый год и начать обучение 1 февраля 2021 года. Студенты, поступившие на зимний семестр, начнут обучение 1 февраля и закончат первый год обучения на International Foundation Course 25 августа 2021 года. Таким образом, при успешном завершении учебы они перейдут на второй курс уже в сентябре 2021 года.





TEAM University сотрудничает с британским London South Bank University. Он входит в топ-1000 ведущих вузов мира. Университет обучает по программам, утвержденным британским партнером, согласно всем правилам и стандартам качества Великобритании. Выпускники TEAM University получат диплом британского London South Bank University.

TEAM University — это частный вуз, основанный постановлением Кабинета министров Узбекистана №241 от 18 апреля 2020 года. Университет осуществляет свою деятельность на основании лицензии №0007, выданной Государственной инспекцией по надзору за качеством образования при Кабинете министров Узбекистана. Постановлением TEAM University предоставлено право готовить бакалавров и магистров, а также проводить научные исследования. Диплом университета признается документом о высшем образовании в Узбекистане.





TEAM University предлагает студентам обучение по трем актуальным направлениям:

«Предпринимательство и международный бизнес». «Предпринимательство и цифровые инновации». «Предпринимательство и креативные индустрии».

TEAM — это предпринимательский университет. Концепция предполагает развитие умений, навыков, компетенций и особого типа мышления, свойственных предпринимателям. Программа обучения в университете построена таким образом, чтобы готовить специалистов, способных к внедрению и продвижению инноваций.





Преподавательский состав впечатляет. Здесь собрались люди с практическими и академическими знаниями со всего мира. Помимо постоянных преподавателей, студентов будут обучать и приглашенные лекторы — учредители вуза Хикмат Абдурахманов и Зафар Хашимов, а также другие успешные предприниматели Узбекистана. На своем личном опыте и реальных кейсах они научат студентов принимать решения в различных сложных ситуациях, часто возникающих в современном бизнес-мире.

Стоимость обучения: 38,35 млн сумов.

Для удобства будущих студентов TEAM предлагает разные варианты беспроцентной рассрочки при оплате контракта.





Требования к поступающим:

копия сертификата IELTS с баллом не менее 5.5 или эквивалент: IELTS (Overall 5.5; Writing 5.0); CEFR (B2); Cambridge English (Overall 162; Writing 154); TOEFL iBT (Overall 72; Writing 14); Duolingo (90); другие сертификаты будут рассматриваться в индивидуальном порядке;

копия аттестата о среднем или среднем специальном образовании;

копия паспорта;

заполненная анкета университета на сайте registration.teamuni.uz (Application Form).

Прием документов продлится до 22 января 2021 года.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−200−20−60.

Telegram: t.me/teamuni_uz

Сайт: teamuni.uz

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