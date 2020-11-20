В школах Узбекистана со следующего учебного года начинается введение в 1−6-х классах нового предмета «Наука» (Science). Он объединит в себе шесть привычных предметов: «Окружающий нас мир» и природоведение в начальной школе, а также географию, биологию, физику и химию в старших классах. Чем обусловлено внедрение этого предмета и что это даст ученикам? «Газета.uz» узнала мнение руководителя Ассоциации негосударственных образовательных учреждений (АСНОУ) и основателя Leader School Фирузы Вахабовой.

«Стране нужны конкурентоспособные кадры»

Важно отметить, что предмет «Наука» планируют внедрять с начальной школы. Такое стратегическое решение я объясняю несколькими факторами.

Первый. Стране критически необходимы конкурентоспособные кадры, которые в будущем могут стать талантливыми врачами, учёными, инженерами, изобретателями и инновационными предпринимателями.

Второй. Необходимо изменить подход к обучению цифрового поколения детей и сместить акцент с заучивания фактов на развитие мышления. Факты и цифры дети достают в один клик, но не всегда могут проанализировать и интерпретировать их. При правильном внедрении предмет «Наука» позволит сформировать научное мышление и продемонстрирует детям, что изучение реального мира не менее интересно, чем виртуального.

Третий. Мотивация — самый острый вопрос в современном образовании. Детям неинтересно учиться, когда под рукой в смартфоне столько развлекательного и игрового контента. Но парадокс в том, что ребёнка в детсаду или начальной школе не нужно специально мотивировать к познанию нового, если речь идёт о науке. Даже несложный опыт или эксперимент вызывает массу восторга и неподдельного интереса. В этот момент и закладывается интерес к учёбе. Такова человеческая природа, и это необходимо разумно использовать.

Во всем мире предмет «Наука» вводится с детсада и начальной школы, но не весь опыт применим в наших условиях. Это не тот случай, когда можно перевести зарубежный учебник и обречь себя на успех.

«Узбекистану есть что предложить»

Уже восемнадцать лет мы внимательно изучаем мировой опыт и внедряем передовые педагогические технологии в Ташкенте. Открыли первый STEAM-центр в стране (STEAM — Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics). На базе центра дети под присмотром опытных преподавателей исследуют все трендовые наборы, применяют конструкторы, работают в лаборатории. Методисты внимательно фиксируют и отслеживают педагогический эффект.

Занятия наукой системно внедряем уже несколько лет, начиная с детского сада и начальной школы. Дети чрезвычайно увлечены, активны и с нетерпением ждут этих уроков. Остаточные знания также очень высоки. В прошлом году команда школьников вышла в финал международного научного конкурса в Москве.

Но таким результатам предшествовали длительное изучение иностранных учебников, прохождение тренингов по преподаванию, поиск методического контента. Идеала не нашли и в кооперации с зарубежными экспертами разрабатываем авторскую программу. Наши совместные наработки изучают и используют педагоги из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана. Это важный показатель, который демонстрирует, что и Узбекистану есть что предложить в сфере образования.

«На первый план выходит способность ученика применять знания»

Постановка вопроса о том, получат ученики больше или меньше знаний с внедрением нового предмета, не очень корректна. На первый план выходит способность ученика применять свои знания в реальной жизни, генерировать идеи и решения, а не сколько тем, что он заучил и сдал.

Высказываемые в интернете опасения нормальны, но перед этим необходимо как минимум ознакомиться с программой. Из официальных источников известно только то, что предмет охватит начальную школу (1−4-е классы) и часть средней школы (5−6-е классы). Всё будет зависеть от качества учебного курса и комплекса мер по его внедрению. Речь и о своевременных тренингах для учителей, и о методической поддержке, и о материально-технической базе.

Необходимо хорошо подготовить преподавателей и снабдить их методикой, знаниями и навыками. Тогда результат порадует всех. В противном случае инициатива внедрения нового курса будет «для галочки».

«Дети сами способны находить ответы»

Красочного учебника недостаточно. Прежде всего, программа с первого класса должна быть насыщенна опытами, экспериментами и моделированием. Тогда шансы вовлечь ребенка в обучение очень высоки. Материалы для такой деятельности необходимо подбирать с учётом безопасности и доступности.

Ресурсы государства ограничены, и нет потребности расходовать средства на закупку дорогого лабораторного оборудования и реагентов. Много занятий можно проводить увлекательно, используя подручные средства.

Поверьте, когда ребенок в 7 лет проводит яркий опыт и испытывает радость открытия, ему всё равно, что он использует: пластиковый стаканчик или лабораторное стекло.

Разумно стоит подходить и к приобретению виртуальных лабораторий. Ведь цифровые средства обучения всё равно проиграют конкуренцию развлекательному и игровому контенту. И мы не получим необходимого эффекта.

Педагогические приёмы должны стимулировать детей задавать вопросы, делать умозаключения, выдвигать гипотезы и предлагать собственные решения проблем. Очень важно стимулировать командную работу и совместный поиск решений. А главное — не давать готовых ответов, дети сами способны их находить.

В период осенних каникул нами был проведён недельный онлайн-тренинг для педагогов «Наука в начальной школе: системный подход». Двадцать два участника, которые после курса прошли тестирование, готовы к проведению увлекательных научных занятий в своих учебных заведениях. Следующий курс запланирован на 25 ноября — 1 декабря.