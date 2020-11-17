Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами пристыковался к Международной космической станции. Экипаж корабля перешел на борт МКС, сообщило РИА Новости.

Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал во Флориде в понедельник и доставил на станцию экипаж из трех американских и одного японского астронавтов — Майкла Хопкинса, Виктора Гровера, Шэннона Уокера и Сити Ногти. Они будут оставаться на МКС около полугода.

Прибытие Crew Dragon на МСК знаменует первый регулярный рейс корабля на орбиту, первый рабочий полет американского пилотируемого корабля после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. Последние девять лет американских астронавтов на орбиту доставляли российские корабли «Союз». Первый испытательный полет Crew Dragon с экипажем из двух человек состоялся в мае этого года.