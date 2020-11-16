Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде в воскресенье, сообщает РБК.

После запуска НАСА сообщило, что первая ступень успешно отделилась и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Вторая ступень также отделилась успешно. Позже Crew Dragon успешно вышел на орбиту.

На борту находятся четыре человека: астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногучи. Они пробудут на МКС шесть месяцев.

Предыдущий запуск Crew Dragon состоялся 30 мая, это был первый в мире пилотируемый полёт, осуществленный частной компанией. Корабль доставил на МКС двух американских астронавтов и после завершения их 64-дневной миссии вернулся на Землю.

Пуск ознаменовал собой возобновление собственной программы пилотируемой космонавтики в США после закрытия программы Space Shuttle.