Уровень поступления выпускников школ в высшие учебные заведения наиболее заметно вырос в Наманганской и Хорезмской областях Узбекистана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр народного образования Шерзод Шерматов и объяснил, как другим регионам также улучшить свои показатели.

«Лучший тандем для достижения результата по улучшению образования в регионах — преданный руководитель управления народного образования, способный сплотить коллектив, и постоянно поддерживающий его хоким области», — заявил глава МНО.

Министр отметил, что благодаря тесному сотрудничеству в Наманганской и Хорезмской областях образованию уделялось больше внимания. Он добавил, что награждение руководителей УНО двух регионов медалями «Содик хизматлари учун» также свидетельствует об этом.

Шерзод Шерматов подчеркнул, что в первой пятерке регионов по показателям поступления выпускников в вузы самый высокий рост как раз наблюдается в этих двух регионах.

Источник: t.me/shshermatov

Из таблицы следует, что в Узбекистане количество выпускников школ выросло примерно в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, а число поступивших в вузы — в 2 раза. При этом министр утверждает, что внешние факторы оказывают одинаковое влияние практически на все регионы (увеличение квот, книги, тесты ГЦТ и другие).

«Но именно в этих двух регионах темпы роста показателей намного выше, чем в других, из-за чего Наманганская область поднялась на 4 пункта, а Хорезм — на 2», — сказал глава МНО.

«Этот простой пример показал, что президент не зря поручил повысить статус руководителей областных управлений народного образования до советников хокима области, а самим хокимам — посвящать 30−40% своего времени помощи школам», — добавил он.

По словам министра, если хоким области (района) будет хотя бы раз в неделю принимать главу УНО (райОНО) и окажет содействие в решении проблем, в том регионе будет развитие образования. «Если хоким не уделит внимания или же руководитель народного образования области (района) не сможет правильно проанализировать проблемы и объяснить хокиму, то на местах сложно будет добиться положительных изменений», — добавил глава министерства.

Шерзод Шерматов также отметил, что количество школ с не поступившими в вузы выпускниками сократилось почти в три раза, по этому поводу будет дана дополнительная информация.