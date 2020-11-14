Beeline Uzbekistan и международный TBC Bank заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ закрепляет намерения плотного взаимодействия и заинтересованности сторон в сфере реализации ряда новых совместных взаимовыгодных проектов.

В рамках подписанного соглашения предполагается открытие банковских счетов, электронных кошельков, предоставление кредитных и депозитных продуктов для абонентов компании. Это будет произведено посредством таких цифровых каналов, как мобильное приложение Beeline Uzbekistan, Beepul, USSD-запросы, сайт компании и другие. Кроме того, достигнута договоренность о совместном тестировании и запуске модели скоринга.

«Мировая практика показывает, что уровень цифровизации страны определяет ее инвестиционную привлекательность, а также конкурентоспособность на международной арене. Мы рады сотрудничеству и видим большие перспективы в развитии партнерства с TBC Bank в обеспечении процесса развития цифровой экономики, телекоммуникационных и банковских технологий в Узбекистане. Подписание меморандума с ТВС Bank — важный шаг в этом направлении. Кроме того, данная инициатива, думаем, внесет большой вклад в сферу развития программы „Цифровой Узбекистан 2030“ и создаст условия для предпринимательства, соответствующие уровню топ-20 стран рейтинга легкости ведения бизнеса (Doing Business)», — прокомментировал Алишер Хамидов, коммерческий директор Beeline Uzbekistan.

«Совместный проект — это начало создания нового эффективного инструмента по предоставлению льготных и доступных услуг и сервисов. Уверены, что они будут востребованы как среди абонентов, так и среди сотрудников нашей компании. Убеждены, что такое актуальное взаимодействие — это огромный потенциал не только для развития, но и для открытия новых идей, подходов и технологий. Тесная работа с партнерами позволит нам лучше понять потребности наших клиентов для определения и предложения им лучших эффективных цифровых решений», — отметил Алишер Хамидов.

Для достижения поставленных целей стороны договорились регулярно проводить совместные консультации о реализации меморандума, планировать и организовывать различные презентации, семинары и тренинги по разъяснению и предоставлению продуктов клиентам, придерживаться необходимой конфиденциальности.

«Для трансформации традиционного банкинга в Узбекистане мы должны действовать нестандартно. И c радостью сообщаем, что нам удалось найти сильного союзника в лице Beeline. Мы рады, что успешный и технологичный телеком-оператор разделяет наши взгляды и готов сотрудничать с нами в создании простых, понятных и прозрачных продуктов в Узбекистане. Возможность предоставления инновационных финансовых продуктов через цифровые каналы Beeline сделает наши предложения и услуги доступными для большой аудитории. Использование их будет реально быстрым, а клиенты смогут получить новый положительный опыт от взаимодействия с финансовым институтом», — рассказал Евгений Вишневский, коммерческий директор TBC Bank в Узбекистане.

По данным специалистов, реализация совместных проектов планируется в несколько этапов. В настоящее время начался первый этап комплексного цифрового подхода к внедрению на практике новых услуг и сервисов. Обе стороны намерены запустить инициативы в течение 2020 года.

О Beeline Uzbekistan

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

VEON — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 210 млн абонентов в 10 странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

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О TBC Bank

TBC в Узбекистане — это современный цифровой банк, призванный трансформировать традиционный подход к повседневному банкингу. АКБ TBC Bank получил лицензию Центрального банка Узбекистана в апреле 2020 года. Он предоставляет финансовые услуги в режиме бета-тестирования с октября 2020.

Узбекистанский TBC Bank является частью универсальной банковской группы Кавказского региона. Она обслуживает около 75% взрослого населения Грузии. Акции группы котируются в премиальном сегменте Лондонской фондовой биржи и входят в состав FTSE 250. Группа TBC PLC также включена в список FTSE4Good Index Series. Банк награждался премией «Лучший банк в Грузии» 15 раз за последние 17 лет (всего 32 награды).

TBC в Узбекистане — это первый инновационный цифровой банк, который доступен в App Store и Google Play.

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