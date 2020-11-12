Хокимият и и органы государственного управления Сурхандарьинской области совершили прямые государственные закупки для приобретения служебных автомобилей на общую сумму почти 3 млрд сумов, обратил внимание Davletov.uz.

В частности, областной хокимият купил три автомобиля Trailblazer за 1,194 млрд сумов (1, 2, 3) и один Lacetti за 115,6 млн сумов. Управление внутренних дел Сурхандарьи приобрел Trailblazer за 398 млн сумов и пикап Isuzu D-MAX (Irbis-AT) за 380 млн сумов. Областное Управление по чрезвычайным ситуациям также получило Trailblazer за 398 млн сумов. Государственное налоговое управление (ГНУ) области закупило Equinox за 349 млн сумов.

Реакция Минфина и фальсификация документа

Согласно постановлению Кабинета министров от 2 апреля 1999 года №154 приобретать транспортные средства в служебное пользование организациями, получающими средства из бюджета, разрешается только при согласовании с Министерством финансов Узбекистана.

По данным пресс-службы Министерства финансов, ГНУ Сурхандарьинской области 2 октября обратилось в Минфин с разрешением на покупку нового служебного автомобиля, поскольку находящаяся на балансе Nexia-2 2013 года выпуска «устарела и пришла в негодность».

В своем ответе от 9 октября Минфин разрешил продать Nexia-2 и купить взамен Nexia-3 за счет средств Фонда развития налоговых органов в пределах установленного лимита. Однако управление еще 30 сентября в рамках договора с дилером приобрело Equinox.

Оригинал письма можно просмотреть при сканировании QR-кода. Нажмите для увеличения

«Согласно проведенному служебному расследованию Минфина, размещенное в социальных сетях письмо, в частности, письмо Минфина в Казначейство Сурхандарьинской области от 9 октября было изменено, то есть слово Nexia-3 было исключено из письма и фальсифицировано», — говорится в сообщении.

Минфин направил обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой принять законные меры в отношении должностных лиц, внесших изменения в письмо министерства.

ГНК также отреагировал на госзакупку и указал на фальсификацию документа.