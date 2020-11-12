Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана сообщило о возращении высших учебных заведений к традиционной форме обучения.
Отмечается, что это предусмотрено решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом от 12 ноября.
«Все вузы продолжат учебный процесс в традиционной форме с 16 ноября на основе разработанных мер и планов», — говорится в сообщении.
В октября сообщалось, что вузы страны изучат возможность возобновления традиционной формы обучения в вузах. Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Минвуза, каждое образовательное учреждение должно проанализировать вместимость помещений и возможность организации образовательного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
«Вузы разработали планы и графики для студентов каждого курса, они будут максимально стараться, чтобы не было скопления большого количества людей в одном помещении», — отметили в министерстве.
Новость дополняется.
DIII
какой же бред — но да — ради того чтобы сделать иллюзию образования — отправить в топку — студентов . Делаем назло соседям чтоли ?
Рустам
Мы и тут впереди планеты всей. Означает ли это решение, что ситуация с коронавирусом разрешилась? Почему Европа и Россия переходят на онлайн, а мы наоборот идём с открытой грудью под пули, всмысле под вирус? Чтобы опять потом с ВОЗ деньги качать что ли? Я что то не понял, если все так хорошо- отменяйте карантин. Если не так хорошо- почему мы должны рисковать здоровьем своих детей и близких?
Павел Чирцов
Сколько у вас там пятниц на неделе? Только же доказывали, что учеба начнется с нового семестра, а с 16 ноября никаких занятий не будет..