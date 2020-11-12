Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана сообщило о возращении высших учебных заведений к традиционной форме обучения.

Отмечается, что это предусмотрено решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом от 12 ноября.

«Все вузы продолжат учебный процесс в традиционной форме с 16 ноября на основе разработанных мер и планов», — говорится в сообщении.

В октября сообщалось, что вузы страны изучат возможность возобновления традиционной формы обучения в вузах. Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Минвуза, каждое образовательное учреждение должно проанализировать вместимость помещений и возможность организации образовательного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

«Вузы разработали планы и графики для студентов каждого курса, они будут максимально стараться, чтобы не было скопления большого количества людей в одном помещении», — отметили в министерстве.

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