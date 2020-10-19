Возможность возврата вузов Узбекистана к традиционному формату обучения была обсуждена на совещании под председательством заместителя премьер-министра по вопросам социального развития Бехзода Мусаева 17 октября.

Как сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования, намечено провести опрос среди студентов и их родителей касательно возвращения к очному обучению. С весны обучение осуществляется дистанционно.

Каждый вуз должен проанализировать вместимость помещений, возможность организации образовательного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а также открытия общежитий без угрозы для здоровья студентов.

Окончательное решение по этому вопросу примут советы вузов на основании заключений санитарно-эпидемиологической службы и с учетом предложений студентов и их родителей.

Опрос продлится до 23:59 20 октября (для участия нужно пройти по ссылке).

Ранее пресс-секретарь Минвуза Фарход Бабашев сообщал, что восстановление традиционного формата обучения в вузах запланировано на январь-февраль следующего года, когда начинается второй семестр.