С 1 июля 2021 года в Узбекистане внедрятся маркировка продуктов с повышенным содержанием соли, сахара и жиров, а также других вредных для здоровья добавок. Это предусмотрено постановлением президента «О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения», сообщил Spot.

На первом этапе, с июля 2021 года, маркировка будет добровольной. На втором, с 1 января 2025 года, — обязательной. Это касается как ввозимой в страну продукции, так и производимой внутри республики.

Цветовая маркировка, как ожидается, позволит донести достоверную информацию до потребителя и поможет ему выбрать более здоровые продукты питания — излишнее потребление сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета, пишет издание.

Например, в России маркировка предполагает цветовую индикацию на упаковке продуктов: зеленую, желтую и красную — в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот с учетом рекомендованных Роспотребнадзором суточных норм потребления этих веществ.

Ранее указом президента от 30 октября было предусмотрено создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребности разных групп населения в здоровом питании, снижение заболеваемости, случаев избыточного веса (ожирения), а также преждевременной смерти посредством сокращения употребления продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жиров, а также мучных блюд, сладостей и хлебной продукции, отказа от вредных привычек, в частности употребления алкогольной и табачной продукции.

Документом также было поручено Кабинету министров в трехмесячный срок разработать проект закона, предусматривающий установление следующих ограничений на рекламу пищевых продуктов со сверхнормативным содержанием соли, сахара и жиров:

на территории образовательных, медицинских и спортивных учреждений, а также общественном транспорте;

с участием детей, анимационных персонажей и героев детских передач;

в СМИ за 30 минут и после телепередач для детей.

Кроме того, в Узбекистане внедрят систему мониторинга рейтинга оценки работы Совета министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента через цифровую программу в зависимости от увеличения численности граждан, занимающихся массовым спортом на соответствующей территории, здорового питания. В частности, речь идет о сокращении употребления продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жиров, мучных блюд и сладостей, хлебной продукции, снижении заболеваемости путем отказа от вредных привычек, в частности употребления алкогольной и табачной продукции, а также снижении показателей избыточного веса (ожирения) и преждевременной смерти с обеспечением интеграции данной системы с платформой «Здоровый образ жизни».