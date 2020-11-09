При получении взятки задержан начальник Бухарского областного управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Информацию подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

В Генпрокуратуре сообщили, что глава региональной службы санэпиднадзора К. Р. пообещал директору частной компании М. отменить административный протокол, составленный УВД Бухары за нарушение карантинных ограничений, и не назначать штрафные санкции.

Начальника задержали в результате оперативного мероприятия Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, СГБ и УВД Бухарской области, при получении 400 долларов и 500 тысяч сумов.

По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.