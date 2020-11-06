Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни, сообщило РИА Новости со ссылкой на Аллу Пугачеву. Артистка назвала смерть Жванецкого невосполнимой утратой.

Михаил Жванецкий родился в 1934 году в Одессе в семье врачей. Работал в театре Аркадия Райкина, творчески сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 миниатюр и монологов.

Позже, обретя свой индивидуальный стиль, стал работать самостоятельно в Одесской филармонии, а затем в московском театре «Эрмитаж», и приобрел широкую известность.

В 1988 году создал Московский театр миниатюр, бессменным художественным руководителем которого работал до последних дней.

Опубликовал книги «Встречи на улицах» (1982), «Год за два» (1987), «Моя Одесса» (1993), «Собрание произведений» в 4-х томах (2001).

В начале октября Михаил Жванецкий объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие.