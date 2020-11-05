В Кашкадарьинской области спустя неделю после критики хокима Зоира Мирзаева руководителям управления народного образования было вручено 16 автомобилей, сообщило издание Daryo.uz. На мероприятии с участием руководителя области глава УНО получил автомобиль Gentra, а заведующие районными отделами — Nexia 3.





«Неделю назад хоким области в беседе с нами спросил о существующих в системе проблемах, а также поинтересовался, почему не выделены служебные автомобили. Вот сегодня выдали новый служебный транспорт. Значит, хоким области путем создания для нас условий напомнил о повышении ответственности, о том, что теперь мы являемся советниками хокимов по вопросам системы образования», — сказала руководитель Камашинского районного отдела народного образования Назира Абраева.

Издание напоминает, что после появившихся в сети фотографии школы №61 в Чиракчинском районе, классы которой были в плохом состоянии, выяснилось, что в таких условиях учеба велась на протяжении двух лет.

Тогда на посвященной этой теме сессии хоким Зоир Мирзаев отчитал главу финансового управления области и спросил: «Заведующие отделов народного образования должны добираться до школы, повиснув на поездах?»