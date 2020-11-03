Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 2 ноября принял правительственную делегацию из Казахстана во главе с вице-премьером Романом Скляром, сообщила пресс-служба узбекского правительства.

Вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков (слева) и премьер-министр Абдулла Арипов (в центре). Фото: gov.uz.

Детали визита на своей странице в Facebook рассказал министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов. По его словам, стороны весь день на высоком уровне обсуждали перспективы расширения сотрудничества и имеющиеся проблемные вопросы.

«Для нас Узбекистан — основной торговый партнер в регионе. Планировали в этом году довести взаимный товарооборот до 5 млрд долларов, но из-за пандемии сделать это сложно. За 9 месяцев снижение объемов взаимной торговли составило 16,5%. Правда, наш экспорт сократился всего на процент с небольшим, а вот импорт из Узбекистана снизился на 40%», — сообщил он.

Бахыт Султанов предложил коллегам из Узбекистана еще 64 товарные позиции, которые Казахстан может поставлять на узбекский рынок, включая различные трубы, металлопрокат, автомобили, продукция химии и нефтехимии, машиностроения, фармацевтики и пищепрома.

«Надеюсь, что в продвижении поможет открытый в прошлом году в Ташкенте офис KazakhExport. Компания может привлекать экспортное торговое финансирование в местных банках для покупки казахстанских товаров, предоставляя свою страховую защиту по кредитному риску. Сегодня как раз подписали Соглашение о сотрудничестве KazakhExport с узбекским „Кишлокурилишбанк“, предусматривающее финансирование торговых операций на 3 млн долларов», — заявил он.

Вице-премьер Роман Скляр (второй слева). gov.uz.

Министр подчеркнул, что Казахстан «хочет не только торговать, но и сотрудничать в выходе на внешние рынки». По этой причине обе страны инициировали создание Международного центра торгово-экономического сотрудничества. Казахстан видит МЦТЭС не только как концентрацию объектов приграничной оптово-розничной торговли с прилегающей инфраструктурой, но и как важный торгово-логистический центр Евразийской товаропроводящей системы. Оптово-распределительные центры (ОРЦ) и узбекские агро-логистические центры (АЛЦ) также призваны стать составляющими этой большой системы, указал он.

«Поскольку до старта МЦТЭС еще далеко, мы предлагаем апробировать некоторые его элементы на наших приграничных ОРЦ-АЛЦ. И к моменту запуска МЦТЭС уже сможем выстроить всю технологическую схему передвижения товаров, выявить уязвимые места и исправить их», — заявил Бахыт Султанов.

Главное для Казахстана — унифицировать стандарты качества сельскохозяйственной продукции в рамках всей интегрированной сети и обеспечить проведение фитосанитарного контроля, таможенных процедур и прочих необходимых мер на территории ОРЦ для обеспечения транзитного движения товаров по принципам «зеленого коридора».

«В общем, наработать опыт централизованной работы всех приграничных служб по принципу единого окна по аналогии с ЦОНами (центры обслуживания населения — ред.)», — подчеркнул он.

Министр торговли и интеграции рассказал, что стороны также обсуждали «снятие барьеров».

«Проговорили с коллегами присоединение Ташкента к Правилам определения страны происхождения товаров СНГ от 20 ноября 2009 года, процесс либерализации акцизной политики Узбекистана и нередкие случаи появления на узбекском рынке контрафактной мукомольной продукции с использованием казахстанских брендов», — отметил Бахыт Султанов.

По состоянию на сентябрь 2020 года нaибольший объем внешнеторгового оборота после Китая (16,8%) и России (14,8%) приходится на Казахстан (7,3% или чуть больше 2 млрд долларов)