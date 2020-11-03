При выборе объекта торговой недвижимости одним из главных факторов является его местоположение. Именно локация способна влиять на ликвидность бизнеса и может гарантировать высокий потенциал инвестиций. Критерии основываются на выборе района относительно центра города, анализе сценариев пешеходной и автомобильной проходимости, удобстве ближайших транспортных развязок, комфортном доступе к объекту и его внутренней инфраструктуре.

Торгово-досуговый центр Seoul Mun расположен в Яккасарайском районе столицы на пересечении двух крупных магистралей — улиц Бабура и Сеульской (бывшая Байнал-Минал). Масштабная торговая зона раскинется на территории более 700 м вдоль обоих побережий канала Бурджар. Общая площадь Seoul Mun равна шести футбольным полям.





Проектом предусмотрены три километра пешеходных маршрутов и грамотное планирование парковочных зон. Каждое помещение располагает террасой. Три уровня коммерческих пространств связаны между собой широкой сетью эскалаторов, лестниц, пассажирских и грузовых лифтов.

Яккасарайский район — один из центральных и наиболее благополучных районов Ташкента. Согласно маркетинговым исследованиям независимых мировых экспертов, его отличают высокая покупательская способность населения, обширная плотность застройки жилого сектора, наличие множества муниципальных и частных организаций, учебных заведений, а также развитая система пассажирского транспорта. В шаговой доступности — три центральные станции метрополитена.





Расположение объекта вдоль центральных дорог во многом определяет удобство подъездных путей. С учетом масштаба объекта здесь продуманы многоуровневые парковочные зоны для обширного парка автомобилей.

Seoul Mun — это преимущества локации в центре столицы и максимально комфортные условия как для владельцев бизнеса, так и для их посетителей и клиентов.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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