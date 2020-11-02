На официальных сайтах министерств и ведомств, являющихся учредителями, акционерами и участниками предприятий с государственной долей 50% и более, теперь будут размещать данные о финансово-хозяйственной деятельности этих компаний, следует из постановления Кабинета Министров Узбекистана от 30 октября.

На онлайн-ресурсах должна публиковаться основная информация о компаниях с госучастием (кроме распространенных в ограниченном количестве и содержащих коммерческую тайну данных):

размер уставного капитала и государственной доли;

бухгалтерский баланс и финансовые результаты по итогам квартала и года;

производственные показатели;

количество рабочих мест;

состав органов правления и контроля предприятий.

Кроме того, с 1 января 2021 года все предприятия с госучастием обязаны иметь официальный сайт и публиковать на нем по итогам квартала и года экономические, финансовые и другие статистические данные, а также результаты достижения стратегических целей.

Каждые три месяца и раз в год в специализированной информационной системе Агентства по управлению государственными активами будут размещаться следующие данные касательно этих предприятий:

показатели выполнения бизнес-плана;

использование производственных мощностей;

налоги и платежи в целевые государственные фонды;

внешний долг;

показатели локализации и выполнения инвестиционных проектов.

Напомним, в конце октября президент Узбекистана подписал указ, согласно которому свыше 620 госактивов будут трансформированы, выставлены на публичные торги и реализованы частному сектору, а также отменена практика продажи гособъектов по «нулевой» выкупной стоимости. Документом также создается Департамент по трансформации крупных предприятий с участием государства.