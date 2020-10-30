Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на Втором Международном форуме северного экономического сотрудничества, которое состоялось в Сеуле режиме онлайн 30 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

На форуме также выступили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, зачитано послание от Президента Монголии Халтмаагийна Баттулги.

Шавкат Мирзиёев в своем выступлении перечислил наиболее важные аспекты региональной политики и перспективы взаимодействия.

«Глобальное распространение COVID-19 показало востребованность тесной координации и широкого международного сотрудничества государств региона», — сказал президент, поблагодарив корейских и других партнеров Узбекистана за поддержку в борьбе с этим заболеванием.

Глава государства предложил продолжить совместную работу, в том числе путем разработки эффективных вакцин и сывороток, систем быстрого и точного диагностирования заболеваний на базе фармацевтического кластера, создаваемого совместно с корейскими компаниями.

Кроме того, он предложил организовать современные лаборатории и модернизировать пункты санитарного контроля на границах, готовить врачей-эпидемиологов и вирусологов для Узбекистана с участием ведущих вузов Южной Кореи, создать совместные предприятия по утилизации медицинских отходов и внедрить интегрированную систему мониторинга и раннего прогнозирования эпидемиологической ситуации в регионе.

«Мы рассматриваем Республику Корея в качестве одного из ключевых проводников цифровых и „зеленых“ технологий в нашу страну», — заявил Шавкат Мирзиёев, добавив, что Узбекистан готов принять «самое активное участие» в Международном саммите партнерства ради «зеленого» развития и глобальных целей до 2030 года в Сеуле.

Президент Узбекистана вновь остановился на вопросах развития эффективных транспортных региональных коридоров.

«Речь идет прежде всего о сопряжении маршрутов Транссибирской магистрали и коридора „Западная Европа — Западный Китай“ с проектами новых железных дорог в нашем регионе. В этих условиях Корейский полуостров может стать важнейшим коммуникационным мостом, связывающим Тихоокеанский регион со странами Центральной и Южной Азии», — заявил Шавкат Мирзиёев, предложив рассмотреть эту возможность на экспертном уровне.

Глава государства, подчеркнув роль форума «Центральная Азия — Республика Корея» в укреплении партнерства, предложил вывести взаимодействие на более высокий уровень и провести заседание форума с участием глав правительств стран-участниц.

«Узбекистан всесторонне поддерживает активные усилия Президента Мун Чжэ Ина по достижению прочного мира на Корейском полуострове и рассматривает их как важный вклад в обеспечение региональной и глобальной безопасности», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев предложил провести Международный экспертный форум по вопросам ядерного разоружения, создания зон, свободных от ядерного оружия.

По словам президента, мероприятие послужит обмену опытом Центральной Азии по созданию зоны, свободной от ядерного оружия, поскольку инициированный Узбекистаном соответствующий договор прошел сложный процесс согласования между участниками и получил необходимые гарантии крупнейших ядерных держав.