Ташкентский государственный юридический университет (ТГЮУ) и Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики подписали соглашение о создании совместного факультета, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Первый факультет ТГЮУ за рубежом образован для превращения системы высшего образования Узбекистана в «хаб» международных образовательных программ в Центральной Азии, привлечения иностранных студентов и инвестиций в страну, а также для вхождения университета в международные рейтинги.

На факультете смогут смогут учиться не только граждане Таджикистана, но и других зарубежных стран. Преподавание будет вестись на русском и английском языках.

Подготовка кадров в бакалавриате будет осуществляться по программе специальности «3+1», в магистратуре — «1+1». Выпускники факультета получат диплом обоих вузов.

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики находится в Худжанде, в нем 6 факультетов, 3 учебных корпуса и 11 учебных лабораторий. В университете работают 388 профессоров и преподавателей, в том числе 148 кандидатов и докторов наук.