Министерство по поддержке махалли и семьи Узбекистана и Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) 23 октября подписали меморандум о реализации программы по поддержке нуждающихся слоев населения Сырдарьинской области. Общий бюджет программы составит 500 тысяч долларов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе агентства.

В Сардобинском, Акалтынском и Мирзабадском районов области создадут три учреждения для обучения жителей махаллей профессиям. В этих учреждениях также будут выявлять и помогать решать задачи нуждающихся слоев населения, людям окажут безвозмездную помощь квалифицированную помощь специалисты и психологи.

Кроме того, 300 человек, пострадавших от стихийных бедствий, смогут пройти курсы компьютерной грамотности и кулинарии, говорится в сообщении.

Для совместной реализации проекта было выбрано областное отделения Республиканского социально-информационного центра Istiqbolli Avlod. Совместно с центром обеспечат реализацию второго компонента программы — передача населению 10 тысяч штук антисептиков, организация тренингов по повышению квалификации сотрудников махалли и проведение социальной работы с населением.